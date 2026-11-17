Запись в ЕГРН — прошлый век: как на самом деле подтвердить, что вы собственник недвижимости

Выписка из ЕГРН кажется железобетонным доказательством: вот собственник, вот объект. Но Верховный суд только что напомнил — запись в реестре вторична. Первично основание, по которому право возникло.

В Верховном суде появился прецедент. Гражданка РФ купила объект по договору. Суды трёх инстанций отказали ей в признании права: в ЕГРН собственником значился другой человек. При этом было решение суда, которым продавец признан собственником, и оно вступило в силу.

Суды поставили ЕГРН выше этого решения. Верховный суд исправил подход: основание возникновения права — сделка, решение суда — первично, а запись о регистрации лишь подтверждает его. Росреестр может изменить запись, если поступят сведения о другом собственнике.

Что это значит для покупателя

Проверять выписку недостаточно. Убедитесь, что у продавца есть законное основание владеть объектом и что это основание нельзя оспорить в суде. Изучите всю цепочку сделок, а не только текущего собственника.

Совет: запросите документы-основания — договор приватизации, свидетельство о наследстве, решение суда. Если продавец уклоняется, это красный флаг.

Лайфхак: титульное страхование

На форумах советуют не пренебрегать титульным страхованием, если покупаете вторичку. Полис покрывает риски утраты права по основаниям, о которых вы не знали. Это не панацея, но реальная защита, когда цепочка сделок длинная и запутанная.

Вывод

ЕГРН подтверждает запись, а не законность владения. Перед сделкой проверяйте основания возникновения права, историю объекта и риски оспаривания. Если сомневаетесь — привлекайте юриста по недвижимости. Спокойный сон дороже сэкономленных на проверке денег.