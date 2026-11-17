Большинство жителей Петербурга поддержали идею компенсировать время, потраченное на дорогу до работы

Почему петербуржцы хотят компенсации

Долгая дорога до офиса — привычная боль для многих горожан, и жители Петербурга всё громче говорят, что это время не должно оставаться «бесплатным».

По данным опроса, 77% экономически активных петербуржцев считают: длительную поездку нужно либо оплачивать, либо засчитывать как рабочее время.

Кто и как поддерживает инициативу

Больше всего идею одобряют молодые специалисты до 35 лет — 83%. В возрастной группе 35–45 лет согласных 76%, среди тех, кому больше 45, — 73%.

При этом женщины чаще мужчин голосуют за денежную компенсацию (41%), а мужчины чуть чаще выступают против. Особенно горячо идею поддерживают те, кто тратит на путь более полутора часов в одну сторону: среди них согласных 83%.

Какие опасения есть у горожан

Противники инициативы (их 10%) опасаются, что работодатели начнут выбирать кандидатов, живущих ближе к офису. Ещё один аргумент — контроль времени в пути технически сложен. В качестве альтернативы респонденты предлагают активнее развивать удалёнку и гибкие графики.

Тема времени в пути становится всё заметнее: горожане хотят, чтобы этот ресурс ценили. А пока система меняется, выигрывают те, кто заранее продумывает баланс «офис — дорога — жизнь».

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