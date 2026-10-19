Знатоки скупают новогодние игрушки из СССР на «Авито»: пыльный хлам превращается в роскошь к сезону-2027

Превращаем старые игрушки в главные украшения для праздничной елки

На “Авито” можно найти новогодние игрушки, которые со стороны напоминают хлам. Но если извлечь их из коробки, правильно подать, то елка станет особенно красивой. На праздничном дереве появится винтажный блеск, который смотрится очень дорого. Важно не перестараться, иначе можно испортить игрушки.

Соберите игрушки вместе

Винтажные елочные украшения следует хранить отдельно от современных. Выделите под это коробку, разложите игрушки, а также оставьте между ними свободное пространство.

Замените старые нитки

Старые нитки легко выдают возраст игрушек. Лучше заменить их атласными или бархатными лентами, если позволит крепление. Петли должны быть небольшими, иначе игрушки будут смотреться странно.

Что делать с самой красивой игрушкой

Редкую игрушку, которая представляет особую ценность, не стоит вешать на елку. Лучше выделить для нее другое пространство. Разместить ценное украшение можно под колпаком из стекла или на подносе с другими украшениями, сообщает vluki.ru.

Ошибка в реставрации

Если винтажная игрушка имеет облупившуюся краску, то хочется ее покрасить, покрыть блестками. Но так лучше не делать. Реставрация в домашних условиях может только испортить внешний вид. Советские игрушки нельзя мыть или протирать влажной тряпкой. Для удаления загрязнений достаточно только мягкой сухой кисти для рисования.

Личный опыт автора “Городового” Полины Аксеновой

Полина Аксенова намерена украшать елку на Новый год-2027 в ретро-стиле. Стеклянные советские игрушки она приобрела по объявлению. Часть украшений имели повреждения, из-за чего восстановить их не представлялось возможным. Автор хранит игрушки в коробке с тканью, а между ними делает картонные перегородки.

Фото: Сгенерировано ИИ

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