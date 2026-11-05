Вместо заезженной «Мимозы» подаю профитроли с горбушей: трачу 20 минут — Коза в предвкушении стучит копытцем

Как приготовить закусочные профитроли на Новый год-2027

Привычные салаты быстро надоедают, поэтому удивить гостей можно другим блюдом. Подать на праздничный стол стоит закусочные профитроли, которые превратятся из десерта в соленую закуску. Представьте воздушное заварное тесто, внутри которого есть начинка из горбуши, зелени и творожного сыра. Красная Огненная Коза точно оценит подобное угощение.

Что понадобится

Для теста: вода - 200 мл; сливочное масло - 80 г; мука - 120 г; соль - 1 щепотка; куриные яйца - 3 штуки.

Для начинки: горбуша консервированная - 1 банка; творожный сыр - 150 г; укроп - 1 пучок; перец и соль - по вкусу.

Приготовление

Доводим воду с маслом и солью до кипения, добавляем муку и начинаем тщательно помешивать. Завариваем массу до гладкости. Снимаем с огня, добавляем яйца и замешиваем тесто. Отсаживаем на противень с пергаментной бумагой небольшие шарики теста. Выпекаем профитроли в прогретой до 200 градусов духовке в течение 25 минут.

Отдельно готовим начинку. Для этого разминаем консервированную горбушу вилкой, смешиваем с измельченной зеленью, творожным сыром и специями. Остывшие профитроли наполняем начинкой и подаем к столу, сообщает leplants.ru.

Личный опыт автора “Городового” Полины Аксеновой

Полина Аксенова каждый Новый год подает закусочные профитроли - они улетают со стола первыми. Если добавить к начинке мягкое сливочное масло, то вкус рыбы получится еще более выраженным. Также автор пробовала добавлять не консервированную горбушу, а малосольную семгу. Не стоит бояться экспериментировать.

Фото: Сгенерировано ИИ

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