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Не сорта, а великаны: ТОП-4 крупноплодных томатов – мясистые и слаще рахат-лукума

Опубликовано: 10 ноября 2026 19:17
 Проверено редакцией
Не сорта, а великаны: ТОП-4 крупноплодных томатов – мясистые и слаще рахат-лукума
Не сорта, а великаны: ТОП-4 крупноплодных томатов – мясистые и слаще рахат-лукума
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К этим сортам стоит присмотреться

Крупноплодные томаты по праву считаются достижением селекционного искусства, характеризуясь плотной сахаристой мякотью, выраженными вкусовыми качествами и ароматом.

«Король Лондона»

Данный сорт формирует сердцевидные плоды малиново-красного цвета массой до 1,2 кг и обладает пряным вкусом. Растение высотой 100–170 см универсально в применении: подходит для выращивания в открытом и защищенном грунте. Важно учитывать, что при нерегулярном поливе снижается тургор тканей, поэтому, помимо фиксации основного стебля, рекомендуется дополнительная поддержка цветочных кистей.

«Чудо земли»

Сорт отличается высокой устойчивостью к температурным колебаниям и урожайностью до 14 кг с 1 кв. м. Необходимо учитывать ограниченный срок хранения плодов, что предполагает их переработку непосредственно после сбора. При правильной нормировке количества завязей масса отдельных экземпляров может достигать 1 кг.

Наиболее крупные плоды, как правило, формируются в нижней части куста. Вкусовые характеристики отличает гармоничное сочетание выраженной сладости, пикантных кислых нот и насыщенного десертного аромата.

«Король Сибири»

Сорт характеризуется крупными плодами желто-оранжевого цвета массой 700–900 граммов, обладающими сладким вкусом с низкой кислотностью. Растение устойчиво к температурным колебаниям. Данный сорт является одним из немногих крупноплодных видов, адаптированных к климатическим условиям Урала и Западной Сибири.

«Король гигантов»

Сорт требователен к качеству агротехники, включая регулярные подкормки и формирование куста. При соблюдении регламента ухода масса плодов может достигать одного килограмма. Базовая агротехника включает посадку, полив, внесение зольных подкормок и настоев на основе сброженной травы, а также мульчирование. Обязательным условием является подвязка крупных плодов. Продукция наиболее востребована при приготовлении соков и салатов.

Фото сгенерировано ИИ

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Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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