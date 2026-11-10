Приятная неожиданность: петербургские дороги оказались лучше, чем в Москве

Как Северная столица выглядит на фоне других регионов

Петербург уверенно держится в топе российских регионов по качеству дорожной сети: доля дорог, соответствующих нормативам, здесь выше, чем в Москве. Это не просто цифры — за ними стоят реальные маршруты, по которым горожане ездят каждый день.

Цифры говорят сами за себя

В Петербурге нормативам соответствуют 85,2 % дорог — показатель чуть выше московского (85 %). В масштабах страны ситуация выглядит так: по опорной сети нормативным требованиям отвечает 75,6 % трасс.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — довести этот уровень до 85 % к 2030 году, передает источник.

Кто впереди всей страны

Лидером остаётся Ивановская область с результатом 94,2 %. В топ‑3 также вошли Удмуртия (90,5 %) и Брянская область (90,4 %), а пятёрку замыкают Марий Эл (90,2 %) и Севастополь (90 %).

Во второй пятёрке — Мурманская, Курская, Ростовская, Саратовская и Калининградская области: их показатели варьируются от 89,8 % до 87,8 %. Петербург пока не в числе лидеров, но уверенно держится выше среднего уровня.

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