В Ленобласти устроят проверку готовности коммунальных служб к холодам

Что делают власти, чтобы город и область не встали в сугробах

Первый снег в Ленобласти может выпасть в любой момент, и коммунальные службы уже подтягивают резервы. Региональный Снежный штаб разворачивает работу: проверяют технику, формируют запасы реагентов и прописывают маршруты вывоза снега.

Что сейчас делают власти

Комитет по ЖКХ до конца недели должен проверить готовность техники и бригад, создать запасы противогололёдных материалов, а также определить площадки для складирования снега и маршруты его вывоза.

Особое внимание — территориям, откуда в прошлом сезоне поступало больше всего жалоб, отмечает источник. Параллельно налаживают взаимодействие с управляющими компаниями, дорожными службами и администрациями поселений: это нужно, чтобы уборка шла слаженно — от дворов и тротуаров до подходов к школам и поликлиникам.

Роль Снежного штаба

Штаб не просто фиксирует жалобы — он оперативно распределяет задачи между муниципалитетами, УК и дорожниками и контролирует результат. За одни только новогодние праздники прошлого сезона обработали 220 обращений.

Такой механизм позволяет быстро закрывать проблемные точки и не допускать затяжных сбоев в уборке.

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