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Филолог объяснила значение слова «могнуть»: использованы сленговые корни и гибридное заимствование

Опубликовано: 10 ноября 2026 16:01
 Проверено редакцией
Филолог объяснила значение слова «могнуть»: использованы сленговые корни и гибридное заимствование
Филолог объяснила значение слова «могнуть»: использованы сленговые корни и гибридное заимствование
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Какое значение у глагола "могнуть"

В последнее время в Сети можно все чаще услышать слово “могнуть”. Его использует молодежь в значении “затмить” или "превзойти”. Доктор филологических наук Наталия Козловская считает, что не стоит тревожиться насчет популярности этого слова, так как это не показывает смену ценностей или мировоззрения.

Эксперт сообщила, что слово “могнуть” не может отражать какие-либо изменения в ориентирах современного поколения. Она отметила, что людям свойственно иметь стремление быть в чем-то круче других.

Происхождение слова

Слово имеет английские сленговые корни, так как оно произошло от глагола to mog. Его значение - быть успешнее, лучше выглядеть.

Наталия Козловская в беседе с ТАСС отметила, что глагол “могнуть” можно отнести к гибридному заимствованию. Это доказывает тот факт, что корень был взят из другого языка, окончание и суффикс являются русскими. Именно это способствовало его популярности среди молодежи. Глагол получился коротким, легким, удобным, ведь он заменяет целое словосочетание, сообщает ura.news.

Фото: Сгенерировано ИИ

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Автор:
Полина Аксенова
Новости Петербурга
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