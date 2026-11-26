Многие пугаются, увидев на карте очередной перевод: вдруг налоговая посчитает это доходом?

На деле решает не сумма и не регулярность, а назначение денег. Безвозмездный перевод — не доход. Оплата работы или услуги — доход, даже если пришла как «перевод от физлица».

Переводы без встречного блага налогом не облагаются

Деньги, которые передают просто так, НДФЛ не облагаются. Сюда относятся подарки от родственников и знакомых, возврат долга без процентов, компенсация совместных расходов, переводы между своими счетами, алименты, пенсии и установленные законом пособия. Если родители ежемесячно переводят ребёнку деньги на жизнь — налог не возникает только из-за того, что переводы повторяются.

Когда перевод становится доходом

Обязанность заплатить появляется, если деньги получены за работу, услугу или сданное имущество. Это аренда квартиры или гаража, репетиторство, ремонт, фриланс, продажа товаров, изделия на заказ. Универсальной суммы, ниже которой заработок освобождён от налога, в законе нет. Даже небольшой платёж за услугу — уже доход.

Подстрахуйтесь документами

Сохраняйте то, что объясняет природу поступлений: расписки, договоры дарения, чеки по общим расходам. В комментарии к переводу указывайте реальное назначение — «возврат долга» или «подарок». Но помните: надпись не отменяет налог, если по сути это оплата услуги.

Не путайте интерес банка и налоговой

Крупные или частые переводы могут заинтересовать банк — это внутренний мониторинг, а не налоговая проверка. Банк вправе запросить пояснения. Налоговая не отслеживает каждую карту: запрос возможен только при наличии оснований.

Полезный совет

Если деньги приходят от одного и того же человека из месяца в месяц с одинаковой суммой, это похоже на зарплату или аренду — именно такие схемы вызывают вопросы. Разовые переводы от разных людей с разными суммами выглядят как обычная бытовая помощь. И ещё: если вы регулярно получаете оплату за услуги, оформите самозанятость — ставка 4% или 6%, отчётность в приложении, и вопрос «а не доход ли это» снимается сам.