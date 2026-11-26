Петербургский стиль: из чего он складывается — вещи со смыслом

Когда одежда становится продолжением личности

Сегодня мода всё чаще говорит не о кошельке владельца, а о его мировоззрении. В беседе с Янисом Чамалиди, создателем модного дома IANIS CHAMALIDY, раскрывается особый взгляд на стиль: как одежда может быть инструментом свободы, а не просто предметом гардероба. Его подход — про осознанность, технологии и уважение к индивидуальности.

Петербург как источник стиля

Петербург умеет сочетать несочетаемое: имперскую строгость, авангардный дух и тонкую иронию. По словам Чамалиди, город заметно расширил свои модные горизонты: если раньше ориентиром служили Италия и Франция, то сегодня вдохновение черпают в азиатских, африканских и восточных традициях.

При этом петербургский стиль не теряет своей утончённости — напротив, он становится глубже и многослойнее, перекликаясь с эстетикой японских и бельгийских мастеров.

Дизайнер даже видит особую поэтику в обветшавших фасадах: следы времени превращаются в художественный код, который хочется считывать и переосмыслять.

Эволюция смелых идей в моде

Мода всегда была зеркалом общества, и самые яркие прорывы в ней появлялись как ответ на перемены. Чамалиди вспоминает революционные решения прошлого — от лаконичного платья Коко Шанель до радикальных форм Эльзы Скиапарелли — и подчёркивает, что суть не в эпатаже, а в умении менять правила.

Среди своих ориентиров он выделяет Мадлен Вионне, которая довела искусство трансформации кроя до совершенства, и Армани, научившего моду быть удобной без потери элегантности.

В своих коллекциях Чамалиди продолжает эту линию: он исследует ткани из смежных сфер — спорта, медицины, детской одежды — чтобы создать вещи, которые не мешают жить, а помогают.

Формула интеллектуального стиля

Интеллектуальная мода — это про точность, функциональность и уважение к человеку. Она строится не на громких символах, а на продуманных решениях:

чистые, выверенные силуэты, которые подчёркивают индивидуальность без кричащих логотипов;

технологичные ткани и методы кроя, делающие движения лёгкими и естественными;

трансформация как философия: одна вещь способна менять форму и становиться частью разных образов;

долговечность и практичность: минимум ухода, максимум пользы — такая одежда служит годами и экономит ресурсы.

Стиль как право на свободу

Для Чамалиди свобода в моде — это возможность не подстраиваться под тренды, а выбирать то, что резонирует с внутренним состоянием. Его вещи созданы для людей, которым важен смысл: лёгкое платье превращается в кардиган или другой силуэт, а ткани не требуют сложного ухода.

Такой гардероб — не про количество, а про качество и осознанный выбор. Дизайнер убеждён: сила российской моды — в интеллекте и культурной глубине, а Петербург с его уникальным характером остаётся идеальной почвой для идей, способных звучать на мировой сцене.

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