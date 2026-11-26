Современный бизнес и государство работают в условиях быстрой технологической трансформации: искусственный интеллект, биотехнологии и кибербезопасность меняют модели управления, производства и взаимодействия с клиентами.

Однако внедрение инноваций нередко тормозят фрагментация рынка, дефицит практических кейсов, риски киберугроз и сложность перехода на отечественные решения.

С 9 по 11 декабря в отеле Radisson Resort, Завидово пройдет форум «Время инноваций» – это инициатива, где насущные вызовы будут обсуждаться через призму реального опыта. Форум объединит представителей инновационной экосистемы России и СНГ: руководителей и топ-менеджеров, IT и маркетингу, собственников бизнеса, стартапы, инвесторов и экспертов технологических компаний.

В программе форума – пленарные сессии, тематические треки, панельные дискуссии и разборы реальных кейсов ведущих компаний. Участники смогут познакомиться с практиками внедрения технологий «из первых рук», обсудить перспективные решения, найти партнеров, а также установить новые деловые контакты.

Треки форума включают направления по ключевым технологическим и отраслевым приоритетам:

Инновации и цифровые технологии в бизнесе и госуправлении

Биотехнологии

Кибербезопасность

Финтех, данные и ИИ

Цифровизация и импортозамещение

Среди подтвержденных спикеров – представители банковского сектора, промышленности, IT-компаний, научных и отраслевых организаций:

Андрей Масалович – президент Консорциума «Инфорус», подполковник КГБ в отставке, разработчик системы интернет-разведки Avalanche и один из самых узнаваемых экспертов в области кибербезопасности в стране, известный как «КиберДед»

Андрей Полозов-Яблонский – советник генерального директора ПАО «Аэрофлот», руководитель инновационного направления, председатель правления НП «Клуб директоров по науке и инновациям»

Александр Александров – руководитель Департамента платежных сервисов и платформ АО «Альфа-банк»

Денис Галимов – руководитель департамента автоматизации финансового учета «Первый Бит»

Никита Бережанский – руководитель направления разработки аппаратного обеспечения «Айсорс»

Инна Караева – исполнительный директор РОМИР

Владислав Синчугов– директор по развитию продуктов «Ашманов и партнеры».

Валерий Сидоренко – CEO коммуникационной группы «Р.И.М.–ИНТЕРИУМ»

Эрнест Хачатурян — исполнительный директор Luding Group

Артем Долгих – директор по развитию бизнеса AXELOT

Марина Кузьмичева – антикризисный управляющий, директор программы повышения квалификации в Международном научно-исследовательском институте проблем управления

Сергей Вотяков – председатель правления РУССОФТ

Участники форума смогут ознакомиться с более 50 реальными кейсами инновационных компаний, представить собственные продукты, найти партнеров для коллабораций и получить практические ориентиры для формирования собственных проектов на 2027 год.

В завершении деловой части мероприятия состоится торжественная церемония награждения лауреатов XVI Премии «Время инноваций – 2026». Проект, реализуемый с 2011 года, направлен на выявление и популяризацию лучших инновационных и цифровых практик среди компаний России и стран СНГ. Лауреаты Премии «Время инноваций» – флагманы российской экономики, понимающие значимость инноваций и определяющие инновационную деятельность как приоритетную стратегию и бизнес-модель.

Программа и регистрация доступны на официальном сайте.