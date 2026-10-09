Использую пенопласт для утепления стен - конденсата не будет, если соблюдать эти правила: советы эксперта

Про пенопласт для утепления стен можно услышать много противоречивой информации. Считается, что материал не дышит, приводит к конденсату, плесени и другим проблемам. При этом отличается низкой стоимостью, чем сильно привлекает многих жителей загородных домов.
Настолько ли плох пенопласт
В интернете можно найти множество негативной информации, но не стоит преждевременно делать выводы. Надежность материала зависит от мастера, который этот утеплитель устанавливал. Если некачественно наклеить пенопласт, оставить воздушные прослойки, то начнет появляться конденсат, который и приведет к плесени.
Что нужно сделать для качественного утепления стен
- Подготовка. В первую очередь необходимо очистить стены, убрать любые неровности, загрунтовать. Если этого не сделать, то клей не сможет схватиться.
- Монтаж. Клей нужно наносить по периметру плиты, делая в центре “лепешки”. Когда он схватился, то следует воспользоваться грибками-дюбелями.
- Защита. На этом этапе потребуется армирующая сетка, втопленная в клей. Только после этого можно наносить штукатурку.
Для заполнения щелей лучше всего использовать клей-пену для пенополистирола. После затвердевания материала остатки можно срезать, сообщает канал "Реализатор идей".
Что нельзя делать
- Крепить грибки-дюбели сразу;
- Оставлять пенопласт без защиты;
- Оставлять щели между плитами;
- Брать грибки с металлическим гвоздем.
Подбор толщины пенопласта
Большое значение при утеплении имеет толщина пенопласта. Его значения нужно подбирать исключительно по климату. При суровом климате (Север, Урал, Сибирь) следует рассматривать пенопласт толщиной 150-200 мм, при умеренно-континентальном климате - 100-150 мм. Если климат мягкий, то достаточно толщины в 50-100 мм.
Фото: Сгенерировано ИИ
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