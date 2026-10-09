Использую пенопласт для утепления стен - конденсата не будет, если соблюдать эти правила: советы эксперта

Новости по теме

1 прокладка в стиралку — и резинка всегда чистая, без плесени и вони: сантехник научил простому способу

Перейти

Клею прокладку на швабру и мою окна так, что стёкла кажутся невидимыми — ни единого развода

Перейти

Лью это средство на резинку «стиралки» — и закрываю дверцу: 20 минут — и плесени с вонючей грязью нет даже в глубоких складках

Перейти

½ стакана в барабан — и стиралка как новая целый год: грязь, вонь, плесень и грибок вымыты напрочь из всех закоулков

Перейти

1 прокладка в стиралку – и резинка чище, чем в день покупки, без плесени и вони: сантехник научил

Перейти