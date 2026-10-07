Изношенные автомобильные шины обшиваю деревянными рейками: как собрать дачный пуф в «дубовом пиджаке»

Как сделать пуф из старой автомобильной покрышки

Старые автомобильные покрышки принято выбрасывать или делать из них клумбы, которые смотрятся весьма старомодно. Но есть и другой вариант. Покрышка может стать надежным каркасом для дачной уличной мебели. Можно спрятать шину под деревянными планками. Готовый пуф будет относиться к стилю скандинавского минимализма.

Отбор и обработка покрышки

Лучше всего выбирать ту резину, которая имеет диаметр R14-R16. Шины не должны иметь видимых трещин, торчащих нитей корда. Перед использованием покрышку нужно тщательно промыть с щеткой, что позволит удалить грязь.

После этого нужно воспользоваться средством для обезжиривания. На солнце покрышка может иметь запах, поэтому ее необходимо покрыть акриловой грунтовкой или резиновой краской.

Создание фанерного сердечника и жесткого основания

Конструкция станет устойчивой, если использовать два круга из березовой фанеры марки ФСФ толщиной 15 мм. Нижний диск должен иметь размер внешнего посадочного обода резины, а верхний - на 2 см шире, что позволит создать бортик.

Нижний диск необходимо закрепить к резине с помощью кровельных саморезов, соблюдая шаг 8-10 см. Сверху в покрышке и фанере нужно сделать сквозные отверстия, что позволит воздуху нормально циркулировать, сообщает pravda.ru.

Заготовка каркаса

Для обшивки резины можно использовать бруски из ясеня, дуба или сосны. Их длина должна достигать примерно 22-26 см. В зависимости от диаметра покрышки вам может понадобиться от 40 до 50 реек.

Каждый деревянный брусок нужно отшлифовать, пропитать маслом с воском или антисептиком.

Монтаж

Крепить первую планку необходимо исключительно по строительному уровню. Для фиксации используются оцинкованные саморезы. Между каждой рейкой должен быть зазор в 3-5 мм. Они делаются с помощью монтажных клиньев. Без этого зазора не обойтись, так как он необходим для расширения древесины, которое обычно происходит при перепадах температур.

Шляпки саморезов можно спрятать с помощью заглушек или шпаклевки.

Создание мягкой подушки для пуфа

Само сиденье должно быть упругим, что не даст ему продавливаться. На верхнюю часть диска крепится поролон с контактным клеем, после чего используется плотный синтепон. Последним шагом станет использование чехла из водоотталкивающей ткани. Для фиксации подойдут мебельные скобы.

Личный опыт

Автор “Городового” Полина Аксенова заинтересована идеей создания пуфа для дачи из старой покрышки. Обычно она использовала автомобильные шины для создания клумб, но вариант с мебелью кажется более оригинальным.

Фото: Сгенерировано ИИ

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