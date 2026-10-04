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Пенсия не пришла в обычный срок: почему СФР поставил выплату на паузу и как её вернуть

Опубликовано: 4 октября 2026 14:30
 Проверено редакцией
Пенсия не пришла в обычный срок: почему СФР поставил выплату на паузу и как её вернуть
Пенсия не пришла в обычный срок: почему СФР поставил выплату на паузу и как её вернуть
Городовой ру
Выплата пенсии может быть приостановлена

Обычно пенсия приходит получателям в определенный день. Но по ряду причин выплата может быть приостановлена. Юга.ру объяснил, почему это может произойти и что сделать, чтобы выплаты возобновили.

Приостановка выплаты пенсии по инвалидности на 3 месяца

Если получатель пособия по инвалидности в назначенный срок не явился на переосвидетельствование в бюро медико-социальной экспертизы, ему могут на три месяца приостановить назначение выплаты. Социальный фонд дает возможность прийти на комиссию, если она была пропущена по уважительной причине. После прохождения МСЭ выплаты восстановят с даты приостановки, но если за три месяца она не будет пройдена, выплату прекратят.

Приостановка выплаты пенсии на 6 месяцев

Причин у этой паузы может быть несколько:

  • Пенсию не получали 6 месяцев подряд
  • Ребёнку, получающему пенсию по потере кормильца, исполнилось 18 лет, но он не предоставил справку об очном обучении в течение месяца после совершеннолетия.
  • Получатель 18–23 лет окончил школу и не подтвердил, что продолжает очно учиться.
  • Студент учится за границей и не подтверждает ежегодно факт обучения.
  • Истёк срок действия ВНЖ у иностранца или лица без гражданства.
  • Пенсионер переехал на ПМЖ за границу и не уведомил СФР.
  • Переезд в страну, с которой у России есть договоренности о выплате пенсии той страной.

Что делать, если выплату приостановили

Для начала в клиентской службе СФР выясните причину, а затем устраните ее. Подтвердив то, что причин не выплачивать вам пенсию больше нет, соответствующими документами, подайте заявление о возобновлении выплаты.
Решение принимается в течение 5 рабочих дней, а выплаты возобновляются со следующего месяца.

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Автор:
Артем Петров
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