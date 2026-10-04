Пенсия не пришла в обычный срок: почему СФР поставил выплату на паузу и как её вернуть

Выплата пенсии может быть приостановлена

Обычно пенсия приходит получателям в определенный день. Но по ряду причин выплата может быть приостановлена. Юга.ру объяснил, почему это может произойти и что сделать, чтобы выплаты возобновили.

Приостановка выплаты пенсии по инвалидности на 3 месяца

Если получатель пособия по инвалидности в назначенный срок не явился на переосвидетельствование в бюро медико-социальной экспертизы, ему могут на три месяца приостановить назначение выплаты. Социальный фонд дает возможность прийти на комиссию, если она была пропущена по уважительной причине. После прохождения МСЭ выплаты восстановят с даты приостановки, но если за три месяца она не будет пройдена, выплату прекратят.

Приостановка выплаты пенсии на 6 месяцев

Причин у этой паузы может быть несколько:

Пенсию не получали 6 месяцев подряд

Ребёнку, получающему пенсию по потере кормильца, исполнилось 18 лет, но он не предоставил справку об очном обучении в течение месяца после совершеннолетия.

Получатель 18–23 лет окончил школу и не подтвердил, что продолжает очно учиться.

Студент учится за границей и не подтверждает ежегодно факт обучения.

Истёк срок действия ВНЖ у иностранца или лица без гражданства.

Пенсионер переехал на ПМЖ за границу и не уведомил СФР.

Переезд в страну, с которой у России есть договоренности о выплате пенсии той страной.

Что делать, если выплату приостановили

Для начала в клиентской службе СФР выясните причину, а затем устраните ее. Подтвердив то, что причин не выплачивать вам пенсию больше нет, соответствующими документами, подайте заявление о возобновлении выплаты.

Решение принимается в течение 5 рабочих дней, а выплаты возобновляются со следующего месяца.

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