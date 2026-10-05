Пример, в котором легко ошибиться: решите 18 − 6 ÷ 3 × 2 без калькулятора

Пример только кажется простым: одни уверенно называют 8, другие — 14. Проверьте себя!

Этот пример часто становится предметом спора. На первый взгляд всё элементарно: четыре числа, три действия, ни скобок, ни степеней. Но стоит задать его разным людям, как ответы расходятся. Одни уверенно называют 8, другие — 14. И оба варианта не случайны.

В чём же подвох

Причина в порядке действий. Если действовать автоматически слева направо, первым делом выполняется вычитание: 18 − 6 = 12. Затем 12 ÷ 3 = 4 и 4 × 2 = 8. Выглядит логично, но математическое правило это отменяет. Умножение и деление имеют более высокий приоритет, чем сложение и вычитание. Внутри одной ступени действия идут слева направо. Скобок и степеней здесь нет, поэтому работают два последних уровня.

Как решить правильно

Сначала деление: 6 ÷ 3 = 2. Затем умножение: 2 × 2 = 4. И только в конце вычитание: 18 − 4 = 14. Ответ: 14.

Запомнить очерёдность просто: скобки, степени, умножение и деление, сложение и вычитание. Проверьте себя на похожем выражении: 20 − 8 ÷ 4 × 2. Сначала 8 ÷ 4 = 2, затем 2 × 2 = 4, и в конце 20 − 4 = 16. Если считать подряд, получится другое число.

Интересный факт из мира чисел

Существует удивительное число 6174, которое называют постоянной Капрекара. Возьмите любое четырёхзначное число, в котором есть хотя бы две разные цифры. Расположите его цифры по убыванию и по возрастанию, затем вычтите меньшее из большего. С полученным результатом проделайте то же самое. Рано или поздно вы придёте к числу 6174 и застрянете на нём. Например, начнём с 3524: 5432 − 2345 = 3087; 8730 − 0378 = 8352; 8532 − 2358 = 6174. И всё, дальше цикл замыкается. Этот фокус работает для любого четырёхзначного числа с разными цифрами и занимает не больше семи шагов. Вот такая магия, скрытая в обычных числах.

Порядок действий делает вычисления однозначными, а внимательность помогает не споткнуться на первом шаге.

Фото: Сгенерировано ИИ

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