До 1 декабря пенсионеры должны заплатить налоги: сколько начислят, а от каких выплат освободят

До 1 декабря нужно заплатить налоги

До конца осени россияне должны заплатить налоги. У пенсионеров условия особые: им нужно до 1 декабря 2026 года уплатить только налог с процентов по банковским вкладам и налог не на всю недвижимость, а только часть, в отличие от работающих россиян.

Сумму подлежащего к уплате налога рассчитывает ФНС, уведомления россиянам уже приходят в личный кабинет налогоплательщика и на Госуслугах.

Какой налог нужно заплатить со вклада

Налог взимается не с любого вклада, а только если проценты по нему за 2025 год по превысили 210 тыс. рублей, напоминает информационный портал города Шахты.

Налоговые ставки по вкладам:

13% с облагаемой суммы до 2,4 млн рублей

15% — если сумма более 2,4 млн рублей.

Имущественный налог для пенсионеров

Пенсионерам полагается льгота по налогу на имущество, кадастровая стоимость которого менее 300 млн рублей. Они могут не платить налог за один объект каждого вида недвижимости (квартира/доля, жилой дом, гараж, машиноместо, хозпостройка до 50 м2).

Льгота предоставляется по заявлению в ФНС через сайт, личный кабинет или посещение МФЦ.

Если гражданин не оплатит налог до 1 декабря 2026 года, то со 2 декабря ему будут начисляться пени за каждый день просрочки. Также закон позволяет принудительное взыскание (списание со счетов) налоговой задолженности.

Изображение создано при помощи ИИ

Читайте также:

С 1 октября Сбербанк меняет правила для карт «Мир»: что нужно знать

Правила наследования в 2026 году: когда родительская квартира не достанется детям

Услуга-призрак: одну строчку в квитанции ЖКХ оплачивать не нужно - разбор решения суда