Подиум в аллеях и орнаменты на шоперах: как проект «Ассоциации» превратит Екатерининский парк в театр моды

Сегодня в Петербурге будет интересно не только на празднике выпускников.

Если вы думаете, что модный показ — это всегда закрытый зал с яркими лампами и серьезными лицами, то вы просто не были на «Ассоциациях».

Это шоу уже 16 лет подряд доказывает: мода может быть живой, театральной и очень душевной. Рассказываем, что ждет гостей в Екатерининском парке этим летом.

Что такое «Ассоциации»?

Это проект, который объединяет историю и современный стиль. Каждый год ведущие дизайнеры получают творческое задание: создать коллекцию, вдохновленную атмосферой Царского Села.

В этот раз тема звучит так: «Красота объединяет», сообщает Культура Петербурга.

Главный акцент сделают на традициях разных регионов России. Это будет не просто одежда, а попытка разгадать наш общий культурный код через ткани, узоры и ремесла.

Театр под открытым небом

Забудьте про скучные подиумы. Декорациями здесь служат античные павильоны, тенистые аллеи и гладь прудов. Модели будут дефилировать прямо среди парковых пейзажей.

В этом году за постановку отвечает Алексей Франдетти. Это большой мастер музыкального театра и многократный лауреат «Золотой маски». Он решил превратить дефиле в настоящий спектакль.

Каждому дизайнеру досталась своя стихия: огонь, воздух, вода или земля. Ожидается, что музыка и оформление будут полностью погружать зрителя в эти природные образы.

Кто создает магию?

Раньше в проекте участвовали в основном петербургские мэтры (вроде Татьяны Парфеновой или Яниса Чамалиди). Теперь география расширилась. В 2026 году свои коллекции покажут дизайнеры из разных городов:

Александра Гапанович привезет суровую, но прекрасную эстетику Севера (Мурманск — Москва).

привезет суровую, но прекрасную эстетику Севера (Мурманск — Москва). Султан Салиев из Казани покажет восточный колорит.

из Казани покажет восточный колорит. Нелли Крук представит Нижний Новгород.

представит Нижний Новгород. Сергей Сысоев выступит от лица столичной моды.

Станьте дизайнером сами

Обычно на таких мероприятиях можно только смотреть. Но в павильоне «Вечерний зал» правила другие. Дизайнер Елена Бадмаева проведет мастер-класс по созданию «рушника-калейдоскопа».

Лайфхак: возьмите с собой скучную белую футболку, рубашку или простой тканевый шоппер. Прямо на месте вы сможете нанести на них орнаменты народов России и уйти домой с уникальной вещью, созданной своими руками.

Почему стоит пойти?

Это красиво. Царское Село в июне само по себе прекрасно, а с необычными костюмами — вдвойне. Это понятно. Вам не нужно быть экспертом в моде, чтобы насладиться музыкой и игрой актеров. Это бесплатно для посетителей парка. Достаточно просто купить входной билет в Екатерининский парк и гулять от одной площадки к другой.

Когда: 27 июня. Где: Музей-заповедник «Царское Село», Екатерининский парк.

Приходите за вдохновением и новыми впечатлениями!