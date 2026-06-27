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Подиум в аллеях и орнаменты на шоперах: как проект «Ассоциации» превратит Екатерининский парк в театр моды

Опубликовано: 27 июня 2026 09:03
 Проверено редакцией
Подиум в аллеях и орнаменты на шоперах: как проект «Ассоциации» превратит Екатерининский парк в театр моды
Подиум в аллеях и орнаменты на шоперах: как проект «Ассоциации» превратит Екатерининский парк в театр моды
Global Look Press / Konstantin Kokoshkin / Russian Look
Сегодня в Петербурге будет интересно не только на празднике выпускников.

Если вы думаете, что модный показ — это всегда закрытый зал с яркими лампами и серьезными лицами, то вы просто не были на «Ассоциациях».

Это шоу уже 16 лет подряд доказывает: мода может быть живой, театральной и очень душевной. Рассказываем, что ждет гостей в Екатерининском парке этим летом.

Что такое «Ассоциации»?

Это проект, который объединяет историю и современный стиль. Каждый год ведущие дизайнеры получают творческое задание: создать коллекцию, вдохновленную атмосферой Царского Села.

В этот раз тема звучит так: «Красота объединяет», сообщает Культура Петербурга.

Главный акцент сделают на традициях разных регионов России. Это будет не просто одежда, а попытка разгадать наш общий культурный код через ткани, узоры и ремесла.

Театр под открытым небом

Забудьте про скучные подиумы. Декорациями здесь служат античные павильоны, тенистые аллеи и гладь прудов. Модели будут дефилировать прямо среди парковых пейзажей.

В этом году за постановку отвечает Алексей Франдетти. Это большой мастер музыкального театра и многократный лауреат «Золотой маски». Он решил превратить дефиле в настоящий спектакль.

Каждому дизайнеру досталась своя стихия: огонь, воздух, вода или земля. Ожидается, что музыка и оформление будут полностью погружать зрителя в эти природные образы.

Кто создает магию?

Раньше в проекте участвовали в основном петербургские мэтры (вроде Татьяны Парфеновой или Яниса Чамалиди). Теперь география расширилась. В 2026 году свои коллекции покажут дизайнеры из разных городов:

  • Александра Гапанович привезет суровую, но прекрасную эстетику Севера (Мурманск — Москва).
  • Султан Салиев из Казани покажет восточный колорит.
  • Нелли Крук представит Нижний Новгород.
  • Сергей Сысоев выступит от лица столичной моды.

Станьте дизайнером сами

Обычно на таких мероприятиях можно только смотреть. Но в павильоне «Вечерний зал» правила другие. Дизайнер Елена Бадмаева проведет мастер-класс по созданию «рушника-калейдоскопа».

Лайфхак: возьмите с собой скучную белую футболку, рубашку или простой тканевый шоппер. Прямо на месте вы сможете нанести на них орнаменты народов России и уйти домой с уникальной вещью, созданной своими руками.

Почему стоит пойти?

  1. Это красиво. Царское Село в июне само по себе прекрасно, а с необычными костюмами — вдвойне.
  2. Это понятно. Вам не нужно быть экспертом в моде, чтобы насладиться музыкой и игрой актеров.
  3. Это бесплатно для посетителей парка. Достаточно просто купить входной билет в Екатерининский парк и гулять от одной площадки к другой.

Когда: 27 июня. Где: Музей-заповедник «Царское Село», Екатерининский парк.

Приходите за вдохновением и новыми впечатлениями!

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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