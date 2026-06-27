Как защитить свои вещи от кражи в поезде - несколько дельных советов: пригодятся каждому путешественнику

Названы способы защиты от краж в поезде

От краж в поездах не застрахованы даже туристы со стажем, поэтому в любой момент можно лишиться техники, личных вещей, украшений и т.д. Такая проблема существует во всех странах, поэтому стоит соблюдать внимательность везде. Как уберечься от краж в поезде?

Убирать ценные вещи

Любые смартфоны, ноутбуки, деньги, карточки, украшения, подарки должны лежать снизу чемодана или рюкзака. Если телефоном вы пользуетесь постоянно, то можно его носить в одежде под молнией.

Не делиться личным с попутчиками

Есть туристы, которые любят разговаривать с попутчиками. Во время поездки они готовы рассказать о всей своей жизни, похвастаться достижениями, зарплатой, вещами, покупками и т.д. Поступать подобным образом нельзя. Вы не знаете, что задумал человек, который находится рядом с вами.

Использовать замки на чемоданах

Вскрыть любой замок опытный вор сможет, но если он увидит его, то вероятнее всего предпочтет добычу попроще. Замок требует времени. Не стоит экономить на этом.

Приобрести GPS-трекер

“Это миниатюрное устройство в форме таблетки работает от батареек и передаёт информацию о своём местоположении прямо на приложение вашего смартфона. Можно спрятать такой трекер в чемодане или рюкзаке. В случае кражи вероятность оперативно найти вещи будет выше”, - сообщает портал “Яндекс-Путешествия”.

Что делать, если кража все-таки произошла

В этой ситуации необходимо незамедлительно обратиться к проводнику, начальнику поезда. Они вызовут полицию и попросят написать заявление.

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