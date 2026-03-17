Гнила, ломалась, но ехала: максимально честный отзыв об автомобиле Mazda Familia

Машина, которая способна научить многому

Автомобилист, которому довелось 15 лет поездить на японском седане Mazda Familia 1.3, оставил о машине честный отзыв на портале Авто.ру. Мужчина купил автомобиль 1998 года в 2007 году и освободился от него в 2022, продав за 100 000 рублей. За это время директор автосервиса успел стать его другом, ведь машина ломалась очень часто, как по расписанию.

Бесценный опыт

По словам автомобилиста Степана Соболева, седан Mazda Familia 1.3 научил его очень многому: как минимум чинить радиатор на морозе и вежливо объяснять диспетчеру эвакуатора, что автомобиль просто встал на светофоре в пятницу вечером.

За 15 лет у машины были 3 раза переварены пороги и арки. Ведь коррозия автомобиль не щадила. Все ломалось внезапно и с эффектами. Спасало только то, что запчасти были доступными и дешевыми. Двигатель пришлось "капиталить", а потом и вовсе менять, но динамики так и не появилось. Автоматическая трансмиссия на удивление оказалась живучей: не подводила.

"Правый руль? Не страшно. Ждать от нее рекордов скорости? Смешно. А вот как бюджетный автомобиль с автоматической коробкой передач, который не жалко – вполне себе вариант. Особенно, если удалось найти не гнилую и не с 1,3-литровым мотором, то это нормальная бюджетная семейная машина", – резюмировал автомобилист.

Кому-то повезло больше

Однако нашлись автовладельцы, которым с Mazda Familia 1.3 повезло гораздо больше. Они предположили, что машина у Степана Соболева была изначально в плохом состоянии, еще при покупке. А если ее нормально эксплуатировать, то даже за 400 000 километров пробега износить двигатель и коробку не получится, да и электрика не подведет.

"На счет гнили тоже: раз сделал и забыл. Это уже вопрос прямых рук мастеров, а то, что гниет: ну так практически 97% авто тех лет гниют, а у японцев всегда ЛКП слабое было", – отметили автовладельцы, которым повезло с Mazda Familia 1.3 больше.

