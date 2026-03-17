Магнитные бури с 17 по 24 марта 2026 года: расписание неблагоприятных дней – точный прогноз

Геомагнитная обстановка в марте 2026 года выдалась достаточно неустойчивой. Первая половина месяца уже ознаменовалась несколькими магнитными бурями. К чему готовиться после 17 марта, рассказало издание "Взгляд" со ссылкой на лабораторию солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН. По словам экспертов, расслабляться пока не стоит: геомагнитная обстановка останется довольно напряженной.
Период затишья
Согласно прогнозам экспертов, 17 и 18 марта магнитных бурь не ожидается. Метеочувствительные люди могут вздохнуть спокойно.
Мощный всплеск солнечной активности
Однако уже 19, 20 марта геомагнитная обстановка начнет меняться. Магнитосфера снова станет возбужденнной: высока вероятность слабой или даже умеренной магнитной бури. На 21 марта придется самый мощный в этом месяце всплеск солнечной активности.
В списке неблагоприятных дней оказались и 23, 24 марта. В это время Землю может накрыть магнитная буря средней интенсивности. Геомагнитная обстановка наладится 25 марта. До конца месяца интенсивных магнитных бурь не ожидается.
Почему в марте растет количество магнитных бурь
В целом конец марта считают весьма беспокойным месяцем с точки зрения геомагнитной активности. Ведь это время весеннего равноденствия, когда Солнце располагается прямо над экватором. В результате солнечная плазма попадает в планету максимально прицельно.
Метеочувствительным людям в неблагоприятные дни лучше отказаться от чрезмерной нагрузки, больше отдыхать, высыпаться, соблюдать режим дня и не забывать пить достаточное количество воды.
