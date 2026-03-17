Кидаем 1 ложку в лунку – и картофель прет как на черноземе: собираем по 20 клубней с 1 куста – крупные, вкусные, лежкие
Кидаем 1 ложку в лунку – и картофель прет как на черноземе: собираем по 20 клубней с 1 куста – крупные, вкусные, лежкие

Опубликовано: 17 марта 2026 22:01
 Проверено редакцией
Что добавить в лунку при посадке картофеля, чтобы собрать богатый урожай 

Каждый дачник мечтает о щедром урожае крупного и вкусного картофеля. Но для активного развития и наращивания клубней огородной культуре требуется питание, а также отсутствие вредителей. Решить эти 2 вопроса можно уже на этапе посадки клубней, заправив лунки питательной смесью. Какой именно, объяснила опытный садовод, автор Дзен-канала "Сад-огород Life" (18+).

Два основных ингредиента: как они работают

По словам эксперта, для приготовления заправки для лунки понадобится всего 2 ингредиента: доломитовая мука и горчичный жмых. "Доломитка" разрыхляет грунт, обогащает его кальцием, магнием и другими питательными веществами, а также снижает кислотность почвы, чего очень не любит проволочник.

Горчичный жмых очень быстро перепревает, выделяя азот, фосфор и калий, которые важны для активного развития картофеля. Кроме того, жмых отпугивает проволочника и подавляет грибковые заболевания, включая фитофтору.

Как применять

Для приготовления питательной смеси достаточно смешать 2 килограмма доломитовой муки и 1 килограмм горчичного жмыха. В каждую лунку нужно добавить по 1 столовой ложке такой заправки.

Альтернатива

Если нет горчичного жмыха или доломитовой муки, то можно добавить в каждую лунку по 30 граммов калимагнезии. Ведь магний обеспечивает закладку клубней и повышает урожайность. Кроме того, некоторые огородники добавляют в лунку 1 горсть хорошо просушенной луковой шелухи. Она не только отпугивает проволочника, но и при перегнивании обеспечивает картофель питанием.

Автор:
Ольга Зайцева
