Когда и как наблюдать парад планет в январе 2025

Январь 2025 года подарит жителям Земли незабываемое зрелище — парад планет, который станет настоящим украшением зимних ночей. Шесть планет Солнечной системы выстроятся в одну линию, создавая эффектное шоу. И Петербург, если небо будет благосклонным, не останется в стороне от этого космического праздника.

Что такое парад планет?

Парад планет — это астрономическое явление, когда несколько планет оказываются в одной части небесной сферы, формируя условную линию. В зависимости от числа участников выделяют мини-парады (3 планеты), малые (4), большие (5-6) и великие (7). Январский парад относится к большим и обещает быть особенно ярким.

Когда и кого смотреть?

С 21 по 25 января ночное небо будет украшено огненным Марсом, величественным Юпитером, таинственным Ураном, далеким Нептуном, прекрасной Венерой и окольцованным Сатурном. Петербуржцы смогут насладиться зрелищем невооружённым глазом, если, конечно, капризная погода Северной столицы не решит скрыть его под облаками.

Как подготовиться к наблюдению?

Для того чтобы увидеть парад планет, достаточно выбрать место вдали от городских огней, например, на окраине или в одном из многочисленных парков Петербурга. Возьмите с собой термос с горячим чаем и оденьтесь потеплее — ночи в январе бывают суровыми. И не забудьте зарядить телефон или фотоаппарат: такие моменты хочется запечатлеть навсегда.

Если же облака закроют небосвод, не стоит расстраиваться: парад планет — явление редкое, но не уникальное. Кто знает, возможно, в следующий раз Петербург станет одной из лучших смотровых площадок для этого космического шоу.