Солнце таит секреты: что скрывает двойной ночной взрыв на его невидимой стороне?
Солнце таит секреты: что скрывает двойной ночной взрыв на его невидимой стороне?

Опубликовано: 24 января 2026 19:28
 Проверено редакцией
На обратной стороне Солнца прошедшей ночью были зафиксированы два мощных взрыва. В данный момент невозможно получить точные сведения о деталях происшествия, так как с этой части звезды никто из автоматических аппаратов не ведёт наблюдение. Такую информацию предоставили представители лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Колебания вследствие вспышек затронули Венеру и Меркурий. При этом учёные подчёркивают, что на самом деле данные небесные тела не пострадали, так как располагаются далеко за Солнцем и недоступны воздействию выброшенных облаков плазмы — это лишь кажущееся совпадение направлений.

Если гипотетические центры активности, которые всё это произвели, проживут ещё дней пять, то их можно будет увидеть с Земли. Солнце повернётся, и они окажутся на его левом краю, — пояснили в лаборатории солнечной астрономии.

Юлия Аликова
Город
