6 секретов комфортной поездки на поезде - запишите их

Вещи, которые надо знать перед поездкой на поезде

Все хоть раз ездили на поезде. Кому-то эти путешествия даются легко, а кто-то выходит на перрон вымотанным. Автор канала "Дотошный турист" поделилась лайфхаками, как сделать поездку комфортной.

Одежда слоями

Даже в одном составе может быть то жара, то холодрыга. Поэтому надевайте несколько слоев одежды, чтобы можно было что-то снять. Отдельно продумывайте одежду для сна.

Про верхние и нижние полки

Хотите ехать внизу - покупайте нижнюю полку сразу. Цены отличаются, но надеяться, что кто-то с вами поменяется, наивно.

Кстати, многие недооценивают верхние полки. Забрался, читаешь книжку, спишь - и общения ноль. Идеальный вариант для интровертов.

Тишина

В поезде тихо не бывает никогда. Стук колес, храп, разговоры, хлопанье дверей - это данность. Если вы спите только в полной темноте и тишине, берите беруши и маску для сна.

Наушники

Наушники спасают всех: вы не мешаете соседям, они не мешают вам. И да, длительные телефонные беседы в замкнутом пространстве - тоже моветон.

Розетки

В новых вагонах розетки есть почти у каждого места. На верхних полках часто стоят только USB-разъемы. Будьте готовы к сюрпризам и не рассчитывайте на розетку на 100 %.

Еда

Вагон-ресторан - не бойтесь туда заходить. Цены там адекватные, и если хочется горячего супа, почему бы и нет.

Не берите скоропортящиеся продукты и то, что сильно пахнет. Бутерброды с колбасой в закрытом вагоне - сомнительное удовольствие для окружающих. У проводника можно купить снеки и печенье, если не запаслись.

Воду обязательно берите с собой. Лучше пусть останется, чем мучиться от жажды.

