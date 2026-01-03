Городовой / Город / Когда город спал, небо сверкнуло: «Волчья Луна» осеребрила Петербург в ночь на субботу
Когда город спал, небо сверкнуло: «Волчья Луна» осеребрила Петербург в ночь на субботу

Опубликовано: 3 января 2026 18:19
 Проверено редакцией
Когда город спал, небо сверкнуло: «Волчья Луна» осеребрила Петербург в ночь на субботу
В 2026 году первое полнолуние произошло в начале января.

В ночь с пятницы на субботу на небе впервые в 2026 году взошла полная Луна. Жители Санкт-Петербурга обратили внимание на свет, пробивающийся сквозь туманную дымку. Многие делились впечатлениями от этого зрелища в соцсетях.

Январскую полную Луну часто называют «волчьей». Такое название связано с тем, что в середине зимы волки обычно подбирались ближе к человеческому жилью и подолгу выли ночью. Эту особенность заметили ещё древние наблюдатели.

Желающим вновь увидеть полную Луну предстоит подождать несколько недель — следующее подобное астрономическое явление ожидается только 2 февраля. До этого момента спутник Земли не покажет своего полного диска. Такие ночи считаются особыми для любителей наблюдать за небом.

Автор:
Юлия Аликова
Город
