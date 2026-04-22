Не пропустите 23 апреля: Петербургу дали шанс увидеть Лириды

В конце апреля у неба случается ежегодный звездный спектакль - метеорный поток Лириды. Если повезет с погодой, можно загадать несколько желаний под падающими звездами, отмечает источник.
Когда отрывать взгляд от телефона и смотреть в небо
Пик активности Лирид в 2026 году приходится на ночь с 22 на 23 апреля. Только не торопитесь выбегать на улицу сразу после заката - толку будет мало.
Лучшее время - вторая половина ночи и предрассветные часы. Потому что созвездие Лиры поднимается выше над горизонтом, и метеоры становятся видны гораздо чаще. При темном и ясном небе можно насчитать около 15–18 «падающих звезд» в час.
Что может помешать в Петербурге
С Петербургом, как всегда, все сложнее, но не безнадежно. По прогнозам, в ночь на 23 апреля ожидается переменная облачность.
Кое-где обещают, что к четвергу небо станет чуть плотнее, но в целом шансы увидеть Лириды есть.
Вот несколько советов:
- Уезжайте подальше от городских огней. Засветка убивает даже яркие метеоры;
- Ищите открытое пространство: парк, пустырь, выезд за город;
- Запаситесь терпением и теплой одеждой (апрельская ночь в Питере - не курорт);
- Смотрите не строго на созвездие Лиры, а чуть в сторону - метеоры длинные и видны далеко от радианта.
Даже если облака будут то и дело закрывать обзор, пара ярких метеоров все равно может прорваться. А если небо окажется чистым, то ночь запомнится надолго.
