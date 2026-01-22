Древнейший посланник Вселенной: что прячет в себе метеорит старше Земли?

Исследователи Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова сообщили, что в метеорите, упавшем в 1937 году на территории Татарстана, обнаружены древнейшие следы биологических образований. Возраст найденных окаменелостей, по их оценкам, составляет свыше 4,6 миллиарда лет. Это делает находку одним из самых старых среди известных учёным доказательств существования жизни.
Ключевой момент работы заключается в том, что подобные структуры были обнаружены в метеорите Каинсаз впервые. Как отметил ведущий научный сотрудник Музея землеведения МГУ Михаил Винник, существует высокая вероятность, что дальнейшее изучение образца позволит приблизиться к пониманию вопросов, связанных с происхождением и развитием жизни во Вселенной. Он подчеркнул:
«Новизна данного исследования состоит в том, что в Каинсазе подобные структуры обнаружены впервые. И есть большая вероятность, что более глубокое изучение метеорита откроет новые возможности для понимания фундаментальных вопросов о зарождении и развитии жизни во Вселенной».
Обнаружение следов предполагаемого внеземного биологического вещества подкрепляет гипотезу панспермии, согласно которой жизненные формы могли быть доставлены на Землю из космического пространства. Учёные указывают на вероятность существования жизни вне пределов нашей планеты или даже Солнечной системы. В дальнейшем исследователи намерены подробно изучить строение найденных микрофоссилий, чтобы окончательно подтвердить их происхождение и уточнить возраст находки.
