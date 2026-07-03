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Хайям ёмко объяснил, почему все люди – разные: великая мудрость в нескольких строках

Опубликовано: 3 июля 2026 11:07
 Проверено редакцией
Хайям ёмко объяснил, почему все люди – разные: великая мудрость в нескольких строках
Хайям ёмко объяснил, почему все люди – разные: великая мудрость в нескольких строках
Городовой ру
Мудрость сквозь века

Творчество персидского философа, математика, астронома и поэта Омара Хайяма представляет собой уникальное явление, имеющее значимость не только для культуры народов Средней Азии и Ирана, но и для всего человечества. Его научные достижения переведены на множество языков и продолжают служить источником вдохновения для исследователей по всему миру.

Легендарное творчество Хайяма стало неиссякаемым источником мудрости. Поэт получил признание благодаря своим стихотворениям, которые по сей день поражают своей глубиной. В его работах затрагиваются ключевые темы: жизнь, смерть, любовь и человеческая судьба.

В одном из своих четверостиший Хайям объяснил индивидуальность каждого человека и различия в восприятии мира.

Один не разберёт, чем пахнут розы,
Другой из горьких трав добудет мёд.
Кому-то мелочь дашь — навек запомнит,
Кому-то жизнь отдашь — а он и не поймёт.

Первая строка указывает на то, что не все люди способны по достоинству оценить проявления доброты, направленные в их адрес. Вторая строка, «Другой из горьких трав добудет мёд», свидетельствует о наличии людей, способных извлекать позитив даже из не самых приятных обстоятельств.

Третья строка подчеркивает, что некоторые люди высоко ценят даже незначительное внимание и поддержку, сохраняя при этом чувство благодарности. Четвертая строка – что не все способны адекватно оценить самопожертвование других людей по отношению к ним.

Таким образом, четверостишие служит напоминанием о том, что не следует ожидать одинаковой реакции на те или иные действия от всех. Важно формировать окружение из людей, разделяющих ваши ценности.

Ранее мы рассказали, почему важно завершать начатое дело.

Автор:
Ксения Давыдова
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