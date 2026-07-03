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Смольный: съезд с ЗСД у Шкиперского протока откроют летом 2026 года

Опубликовано: 3 июля 2026 11:42
 Проверено редакцией
Городовой ру
Смольный: съезд с ЗСД у Шкиперского протока откроют летом 2026 года
фото legion-media
Названа дата открытия съезда

Лето в Петербурге — не только про белые ночи, но и про большие дорожные перемены. Совсем скоро автомобилисты смогут пользоваться новым съездом с ЗСД в районе Шкиперского протока — запуск обещают до 1 сентября.

Развязка должна заметно разгрузить дороги Васильевского острова и сделать маршруты по городу удобнее.

Что уже готово и чего ждать

Сейчас строители вплотную подошли к финишу: укладывают асфальт и подключают коммуникации. Масштабная работа идёт с конца 2021 года, и на третьем этапе здесь возвели сразу четыре съезда — они свяжут ЗСД с проспектом Крузенштерна и улицей Шкиперский проток.

На что обратить внимание водителям

  • Следите за объявлениями властей и дорожными табло: ближе к запуску могут менять схемы движения.
  • Заранее продумайте альтернативные маршруты на случай временных перекрытий.
  • Учитывайте, что первые недели после открытия возможны пробки из‑за привыкания водителей к новой развязке.

Перспективы: что дальше

Развитие Шкиперской развязки не остановится на одном этапе. Уже запланировано её соединение с Наличной улицей — этот этап намечен на вторую половину 2027 года. В перспективе это даст ещё больше удобных выездов и снизит нагрузку на соседние магистрали.

Новый съезд с ЗСД — важный шаг для транспортной системы Петербурга. Он упростит поездки по Васильевскому острову и поможет избежать привычных заторов. С учётом будущих работ район ждёт серьёзное улучшение дорожной сети.

Ранее «Городовой» рассказывал, что происходит на АЗС и как действовать автомобилистам.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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