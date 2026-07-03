Не поверил своим глазам - там реально живут люди: необычные дома, похожие на выдумки ИИ

Такие уголки планеты доказывают: представления о «нормальном» доме могут быть очень разными

В мире хватает мест, от которых буквально перехватывает дыхание: смотришь на фото — и не веришь глазам. А между тем в этих удивительных постройках каждый день живут люди, пьют чай, готовят ужин и просто занимаются обычными делами.

Дом, сквозь который едет поезд: Чунцин

В китайском Чунцине есть жилой дом, через который проходит линия метро: поезд въезжает прямо в здание на уровне 19‑го этажа. Автор канала "Александр Петровец" (18+) отмечает, что поначалу это кажется чьей‑то шуткой, но всё по‑настоящему.

При этом уровень шума — около 75 децибел, примерно как в оживлённом ресторане, и местные быстро к нему привыкают.

Где ещё люди живут в неожиданных местах

Купер‑Педи (Австралия): город под землёй, где дома прячутся в скалах, чтобы спасаться от жары — под землёй стабильно около 23 градусов.

Макоко (Нигерия): поселение на воде, где вместо улиц — лагуна, а вместо машин — лодки.

Деринкую (Турция): древний подземный город глубиной 85 метров с 18 уровнями, где когда‑то умещались целые общины.

Самолёт, ставший домом, и деревня на краю утёса

Ещё один пример нестандартного жилья — Boeing‑727, который американский инженер превратил в уютный дом: внутри обустроены спальня, кухня и гостиная.

А в одной из горных деревень дома стоят на самом краю утёса: раньше туда добирались по верёвочным лестницам.

Глядя на такие места, легко подумать, что это декорации к фильму, но для кого‑то это просто родной дом.

Вывод

Необычные жилища показывают, насколько изобретательными бывают люди и как по‑разному можно понимать комфорт. Порой то, что кажется нам странным, для других — привычная жизнь. И именно в таких контрастах и прячется особое очарование планеты.

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