Солнце застали «на горячем»: учёные поймали вспышку высшей категории

На Солнце зафиксировали вспышку, которой был присвоен класс X1.79 — это считается наивысшим уровнем. Представители лаборатории солнечной астрономии сообщают, что наблюдался мощный выброс плазмы, направленный по линии между нашей планетой и звездой, с частичным отклонением к северу. Телескопы смогли запечатлеть только начальный этап явления, затем их матрицы были засвечены из-за чрезмерной яркости вспышки.
В лаборатории уточнили:
«Направление выброса должно быть несколько отклонено от точного направления на Землю, так как центр вспышки смещён в сторону северного полушария, но это смещение выглядит незначительным, и воздействие на планету должно быть близко к фронтальному»
Об этом рассказали в институте космических исследований.
Ранее учёные уже уведомляли о магнитных бурях, которые варьировались от умеренных до сильных по своим показателям. Сейчас специалисты продолжают наблюдение за возможным влиянием недавнего солнечного события на Землю.