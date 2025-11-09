Городовой / Город / Солнце застали «на горячем»: учёные поймали вспышку высшей категории
Солнце застали «на горячем»: учёные поймали вспышку высшей категории

Опубликовано: 9 ноября 2025 16:03
Солнце застали «на горячем»: учёные поймали вспышку высшей категории
Мощность взрыва на звезде позволила зафиксировать лишь первые мгновения этого явления.

На Солнце зафиксировали вспышку, которой был присвоен класс X1.79 — это считается наивысшим уровнем. Представители лаборатории солнечной астрономии сообщают, что наблюдался мощный выброс плазмы, направленный по линии между нашей планетой и звездой, с частичным отклонением к северу. Телескопы смогли запечатлеть только начальный этап явления, затем их матрицы были засвечены из-за чрезмерной яркости вспышки.

В лаборатории уточнили:

«Направление выброса должно быть несколько отклонено от точного направления на Землю, так как центр вспышки смещён в сторону северного полушария, но это смещение выглядит незначительным, и воздействие на планету должно быть близко к фронтальному»

Об этом рассказали в институте космических исследований.

Ранее учёные уже уведомляли о магнитных бурях, которые варьировались от умеренных до сильных по своим показателям. Сейчас специалисты продолжают наблюдение за возможным влиянием недавнего солнечного события на Землю.

Юлия Аликова
