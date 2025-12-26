Новогодний «подарок» мигрантам: с 1 января 2026-го жизнь в Петербурге и Ленобласти обойдётся дороже

С 1 января 2026 года для приезжих, трудящихся по патенту в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, стоимость такого разрешения повысится до 8 тысяч рублей. Текущее значение увеличится на две тысячи рублей по сравнению с предыдущим годом.
Налоговое законодательство России предусматривает, что иностранные граждане, получающие доход от работы по патенту, ежемесячно уплачивают фиксированную сумму налога — 1,2 тысячи рублей авансом, сообщает РИА Новости.
Размер этого платежа ежегодно корректируется с учетом специального коэффициента-дефлятора, который устанавливает Минэкономразвития страны.
Помимо этого, регионы могут самостоятельно определять дополнительный коэффициент, отражающий особенности местного рынка труда.
Изменение стоимости патентов связано как с федеральными, так и с региональными законодательными решениями. Подобные меры призваны учитывать специфические условия отдельных областей и положение на рынке занятости приезжих специалистов.
Власти Северной столицы и Ленинградской области приняли решение об увеличении стоимости документа, исходя из новых экономических реалий.
