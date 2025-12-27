Ёлка первенства на двоих: Петербург и Москва — главные направления новогодних путешествий

Москва и Санкт-Петербург стали наиболее посещаемыми направлениями среди российских туристов в начале января.
Традиционно в эти города гости приезжают на три дня. Доля прибывающих в Москву в период новогодних праздников составила 20,6%, сообщает ТАСС.
Столица второй раз подряд занимает верхнюю строку по числу гостей. В Санкт-Петербург на праздники приезжает 16,6% путешественников, что обеспечило ему второе место в рейтинге.
Тройку городов-любимчиков у туристов замыкает Казань, на её долю пришлось 4,4% всех бронирований гостиниц.
Далее в списке по популярности следуют Эстосадок (4,2%) и Адлер (4,1%). Путешественники чаще всего выбирают для проживания гостиницу со средней стоимостью ночи 12 тысяч рублей. Этот показатель остался на уровне прошлого года.
