Ёлка первенства на двоих: Петербург и Москва — главные направления новогодних путешествий

Опубликовано: 27 декабря 2025 00:30
Санкт-Петербург стал вторым по популярности городом в России для новогодних путешествий среди туристов.

Москва и Санкт-Петербург стали наиболее посещаемыми направлениями среди российских туристов в начале января.

Традиционно в эти города гости приезжают на три дня. Доля прибывающих в Москву в период новогодних праздников составила 20,6%, сообщает ТАСС.

Столица второй раз подряд занимает верхнюю строку по числу гостей. В Санкт-Петербург на праздники приезжает 16,6% путешественников, что обеспечило ему второе место в рейтинге.

Тройку городов-любимчиков у туристов замыкает Казань, на её долю пришлось 4,4% всех бронирований гостиниц.

Далее в списке по популярности следуют Эстосадок (4,2%) и Адлер (4,1%). Путешественники чаще всего выбирают для проживания гостиницу со средней стоимостью ночи 12 тысяч рублей. Этот показатель остался на уровне прошлого года.

Автор:
Юлия Аликова
 Проверено редакцией
Город
