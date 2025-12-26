Обратно в ту же школу: после нападения петербургская учительница делает неожиданный выбор

Преподаватель математики, которая пострадала в результате инцидента в школе №191 города Санкт-Петербурга, собирается вернуться к педагогической деятельности в этом же учебном заведении. О планах учительницы рассказал 78.ru отец пострадавшей.
По его словам, дочь сейчас плохо спит и ещё испытывает боль, однако работу она оставлять не собирается.
Отец учительницы сообщил:
«Работу не планирует оставлять, она планирует вернуться с каким-то промежутком времени, когда окончательно поправится. Ну, естественно, как же без работы? Она постарается вернуться в эту же школу. Она любит свою школу».
Сейчас точная дата возвращения к преподаванию не определена.
Ранее стало известно, что педагог уже покинула больницу после лечения. Напомним, нападение на учителя математики произошло в Красногвардейском районе Петербурга утром 15 декабря. По версии следствия, ученик нанёс не менее трёх ножевых ранений своей преподавательнице.
Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».