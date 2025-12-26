Городовой / Город / Обратно в ту же школу: после нападения петербургская учительница делает неожиданный выбор
Обратно в ту же школу: после нападения петербургская учительница делает неожиданный выбор

Опубликовано: 26 декабря 2025 22:00
Global Look Press / Lantyukhov Sergey / news.ru

Она не планирует переходить в другую школу, однако сроки её возвращения к работе остаются неопределёнными.

Преподаватель математики, которая пострадала в результате инцидента в школе №191 города Санкт-Петербурга, собирается вернуться к педагогической деятельности в этом же учебном заведении. О планах учительницы рассказал 78.ru отец пострадавшей.

По его словам, дочь сейчас плохо спит и ещё испытывает боль, однако работу она оставлять не собирается.

Отец учительницы сообщил:

«Работу не планирует оставлять, она планирует вернуться с каким-то промежутком времени, когда окончательно поправится. Ну, естественно, как же без работы? Она постарается вернуться в эту же школу. Она любит свою школу».

Сейчас точная дата возвращения к преподаванию не определена.

Ранее стало известно, что педагог уже покинула больницу после лечения. Напомним, нападение на учителя математики произошло в Красногвардейском районе Петербурга утром 15 декабря. По версии следствия, ученик нанёс не менее трёх ножевых ранений своей преподавательнице.

Автор:
Юлия Аликова
 Проверено редакцией
