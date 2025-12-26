Архитектурный шок: как ЛДМ превратили из комсомольского рая в самый скандальный снос Петербурга

Ленинградский Дворец Молодёжи (ЛДМ) — знаковое сооружение, ещё недавно являвшееся частью городского ландшафта Санкт-Петербурга, ныне снесено.

Этот комплекс, выполненный в духе позднего модернизма, служил не только центром досуга для советской молодежи, но и негласной ареной для ленинградского андеграунда, где закладывались основы отечественного рока.

Архитектурная мечта и комсомольский рывок

Замысел о создании многопрофильного культурного центра, отвечающего всем потребностям советских граждан, зародился в 1965 году. Место для грандиозной стройки было выбрано живописное — на берегу, в месте слияния Карповки и Малой Невки.

Архитектурная группа под началом П. С. Прохорова, В. П. Тропина и А. П. Изоитко представила амбициозный план.

Будущий комплекс должен был включать гостиницу на 250 комнат, просторный клубный зал на полторы тысячи мест, спортивные объекты, лекторий и даже зимний сад площадью в тысячу квадратных метров.

Строительство стартовало в 1969 году. Процесс курировал тогдашний руководитель города Г. В. Романов. Ускорить работы удалось благодаря массовому привлечению студенческих и молодежных отрядов.

Первая фаза заработала уже в 1975 году, а к 60-летию ВЛКСМ, к осени 1978 года, строительство было формально завершено.

ЛДМ, находившийся под управлением Ленинградского обкома комсомола, принял первых посетителей по адресу ул. Профессора Попова 45-47.

Сцена для “Кино” и подпольный рок

Для поколения конца 1980-х ЛДМ стал культовым местом — здесь звучала новая, свободная музыка. Фестивали Ленинградского рок-клуба, курируемые Николаем Михайловым, собирали всех, кто формировал лицо отечественной рок-сцены.

“Бывал в его стенах и погибший в автокатастрофе лидер группы Кино Виктор Цой”, — подтверждают свидетели тех лет, отмечая значимость этой сцены для культовых фигур.

Разгадка “шара”: метеорологический секрет

Одной из самых заметных деталей ЛДМ, порождавшей домыслы, была конструкция на крыше гостиничного блока, появившаяся в 1987 году. Это был метеорологический радиолокатор МРЛ-5, установленный с соседнего гидрометцентра.

Его необычный вид немедленно спровоцировал слухи о размещении “секретных антенн правительственной связи”.

Однако техническая реальность оказалась куда менее конспирологической.

Под радиопрозрачным сферическим куполом находился “самый обычный некогерентный импульсный многочастотный радар… разработанный в 1972 г. для использования в тропических и субтропических климатических регионах”.

Бизнес против истории: финал эпохи

В 2021 году комплекс перешел в собственность группы компаний “Эталон”, объявившей о планах сноса и возведении жилого комплекса к 2026 году.

Демонтажные работы стартовали уже в декабре 2023 года. Петербуржцы, наблюдавшие за процессом, выражали глубокую печаль.

Эмоциональный отклик отражает боль утраты символа города:

“Слезы на глазах. Мелкими гоняли на Крестовский всегда любовались этим зданием. В ЛДМ новая сцена, малый мой выступал. Сцена была отличная, звук, видимость”.

Чувство бесповоротной потери выражено в цитате:

“Сносят те кто не родился в Ленинграде. Как говорится: ничего личного только бизнес”.

Таким образом, исчезло не просто здание модернизма — был стерт важный пласт истории, где советский рок обретал голос под сенью загадочного метеорологического радара.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала Городовой.