В мире насчитывается около сотни городов и поселений, названных Санкт-Петербургом. Но Ленинград всегда был и остается единственным. Даже когда название города сменилось, память о его истории продолжает жить — не только на Земле, но и в космосе.

В 1968 году советский астроном Тамара Смирнова совершила открытие, которое стало ещё одной звездной страницей в истории города-героя. Находясь в Крымской астрофизической обсерватории, она обнаружила малую планету, удалённую от Земли на 220 миллионов километров, и назвала ее «Ленинград».

Это название стало символом мужества и стойкости города, пережившего блокаду. Ленинград не только выстоял, но и остался центром культуры, науки и творчества. Идея отразить эти качества в имени малой планеты была не просто жестом уважения — это был способ отправить историю города в вечное путешествие среди звезд.

Тамара Смирнова, открывшая более 100 астероидов, связала культурное наследие Ленинграда с бескрайними просторами космоса. Теперь его имя звучит не только на земле, но и в безмолвии галактик, где «Ленинград» вечно плывёт по своей орбите. На фоне сотен земных Санкт-Петербургом этот Ленинград остался уникальным, единственным — как символ памяти и несломленного духа, пишет источник.