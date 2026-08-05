Петербург в лидерах: почему каждый пятый турист в 2026 году выбирает квартиру на Неве

Лето 2026 года показало: наш человек любит масштаб. Почти половина всех бронирований жилья в России (более 40%) приходится всего на два города — Москву и Санкт-Петербург.
Рынок сильно сжался вокруг мегаполисов. Если взять топ-10 популярных городов, то они забирают себе 60% всех заказов, сообщает "Business FM Петербург" со ссылкой на пресс-службу «Циан».
Города-лидеры: кто в топе?
В списке фаворитов всё те же знакомые лица: Новосибирск, Казань, Екатеринбург и Красноярск. Компанию им составляют Краснодар, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону и Тюмень.
Интересный факт: курортный Сочи в этом году покинул десятку лидеров. Зато в топ-20 ворвались Уфа и подмосковный Красногорск.
Люди стали чаще выбирать города рядом с Москвой. Жить там дешевле, а добраться до центра столицы можно быстро на МЦД или электричке. Это отличный способ сэкономить, не теряя в комфорте.
Почему выбирают квартиры, а не отели?
Посуточная аренда — это теперь не только про отпуск. Квартиры стали полноценной заменой гостиницам. Почему?
- Это гибко. В квартире есть кухня, можно приготовить привычный завтрак.
- Это дешевле. Особенно если ехать семьей или большой компанией.
- Цели поездок. Люди едут по делам, на учебу, к врачам или просто навестить родню. Квартира в обычном жилом районе часто удобнее отеля в центре.
На сколько дней заезжают?
В среднем жилье снимают на 2–3 дня. Это типичный формат «поездки на выходные» или короткой командировки.
Но есть и исключения:
- В Петербурге задерживаются подольше — в среднем на 4 дня. Город большой, за пару суток всё не обойдешь.
- В Калининграде и Сочи живут по 5–6 дней. Сюда едут за полноценным отдыхом, морем и прогулками.
Рынок посуточной аренды становится более профессиональным. Сейчас всё меньше шансов нарваться на «бабушкин ремонт».
Владельцы жилья в крупных городах активно делают стильные интерьеры, ставят бесконтактное заселение и следят за сервисом.
Популярность набирают и так называемые «апарт-отели» — когда вы снимаете квартиру, но получаете сервис как в гостинице (ресепшн, уборка).
Это золотая середина для тех, кто ценит уют дома, но не хочет возиться с бытовыми мелочами.
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