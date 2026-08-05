Петербург в лидерах: почему каждый пятый турист в 2026 году выбирает квартиру на Неве

Посуточная ренда квартир стала полноценной альтернативой гостиницам.

Лето 2026 года показало: наш человек любит масштаб. Почти половина всех бронирований жилья в России (более 40%) приходится всего на два города — Москву и Санкт-Петербург.

Рынок сильно сжался вокруг мегаполисов. Если взять топ-10 популярных городов, то они забирают себе 60% всех заказов, сообщает "Business FM Петербург" со ссылкой на пресс-службу «Циан».

Города-лидеры: кто в топе?

В списке фаворитов всё те же знакомые лица: Новосибирск, Казань, Екатеринбург и Красноярск. Компанию им составляют Краснодар, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону и Тюмень.

Интересный факт: курортный Сочи в этом году покинул десятку лидеров. Зато в топ-20 ворвались Уфа и подмосковный Красногорск.

Люди стали чаще выбирать города рядом с Москвой. Жить там дешевле, а добраться до центра столицы можно быстро на МЦД или электричке. Это отличный способ сэкономить, не теряя в комфорте.

Почему выбирают квартиры, а не отели?

Посуточная аренда — это теперь не только про отпуск. Квартиры стали полноценной заменой гостиницам. Почему?

Это гибко. В квартире есть кухня, можно приготовить привычный завтрак.

В квартире есть кухня, можно приготовить привычный завтрак. Это дешевле. Особенно если ехать семьей или большой компанией.

Особенно если ехать семьей или большой компанией. Цели поездок. Люди едут по делам, на учебу, к врачам или просто навестить родню. Квартира в обычном жилом районе часто удобнее отеля в центре.

На сколько дней заезжают?

В среднем жилье снимают на 2–3 дня. Это типичный формат «поездки на выходные» или короткой командировки.

Но есть и исключения:

В Петербурге задерживаются подольше — в среднем на 4 дня . Город большой, за пару суток всё не обойдешь.

задерживаются подольше — в среднем на . Город большой, за пару суток всё не обойдешь. В Калининграде и Сочи живут по 5–6 дней. Сюда едут за полноценным отдыхом, морем и прогулками.

Рынок посуточной аренды становится более профессиональным. Сейчас всё меньше шансов нарваться на «бабушкин ремонт».

Владельцы жилья в крупных городах активно делают стильные интерьеры, ставят бесконтактное заселение и следят за сервисом.

Популярность набирают и так называемые «апарт-отели» — когда вы снимаете квартиру, но получаете сервис как в гостинице (ресепшн, уборка).

Это золотая середина для тех, кто ценит уют дома, но не хочет возиться с бытовыми мелочами.

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