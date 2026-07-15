Пришло сообщение «Выполнен вход в аккаунт» — срочные действия, которые нужно сделать раньше мошенника

Почему это нельзя игнорировать

Уведомление о входе в аккаунт нередко хочется смахнуть как ненужный шум. Но за парой строчек «вход с нового устройства» порой скрывается реальная угроза — и у злоумышленников есть считаные минуты форы.

Что скрывает короткое сообщение

В уведомлении обычно указывают время, геолокацию и тип устройства. Если город не ваш, а в списке устройств появился «неизвестный Android», это повод насторожиться.

Мошенники специально выбирают ночные часы: расчёт на то, что человек заметит сообщение только утром — когда уже поздно. Причём опасность бывает двоякой: либо вход действительно произошёл, либо само уведомление — фальшивка, ведущая на фишинговую страницу.

Как распознать подделку: главные маркеры

Ссылка для ввода пароля в письме — почти всегда признак обмана: настоящие сервисы не просят вводить данные по ссылке.

Адрес отправителя отличается даже на одну букву или использует незнакомый домен.

В тексте звучит срочность: «отмените прямо сейчас», «иначе доступ будет потерян» — это типичный приём давления.

План действий на первые 60 секунд

Если вы точно не входили в аккаунт, не переходите по ссылкам из сообщения. Зайдите в сервис через официальное приложение или вручную набранный адрес сайта. Сразу смените пароль, проверьте список активных сессий и завершите чужие сеансы.

Для банковских аккаунтов звоните строго по номеру с обратной стороны карты.

Настройки, которые спасают заранее

Включите двухфакторную аутентификацию через приложение — она надёжнее СМС. Используйте отдельную почту для важных сервисов.

Держите включёнными уведомления о входах и раз в месяц проверяйте активные устройства: такая привычка экономит куда больше времени, чем восстановление взломанного аккаунта.

Вывод

Уведомление о входе — не раздражающий пуш, а реальный сигнал тревоги. Игнорировать его — значит дать мошенникам фору, отмечает автор канала "Pochinka_blog" (18+).

Простые настройки и привычка уделять 60 секунд проверке способны предотвратить серьёзные потери. Безопасность складывается из мелочей, и именно эти мелочи часто решают всё.

Мнение россиян

«Получила ночью уведомление о входе с незнакомого устройства. Сначала испугалась, но вспомнила про активные сессии — сразу закрыла чужой сеанс и поменяла пароль. Оказалось, вовремя», — Ирина, 34 года.

«Думал, это спам, закрыл сообщение, а через день не смог зайти в почту. Потом понял, что зря не проверил: мошенники успели всё переключить на себя», — Олег, 42 года.

«Объяснил родителям: если звонят и требуют продиктовать код «для защиты», надо просто положить трубку. Теперь они так и делают — и мне спокойнее», — Дмитрий, 29 лет.

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