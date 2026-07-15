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Добавили это масло – и спатифиллум выстрелит десятками парусов: даже самый чахлый превратится в красавца

Опубликовано: 15 июля 2026 14:07
 Проверено редакцией
Добавили это масло – и спатифиллум выстрелит десятками парусов: даже самый чахлый превратится в красавца
Добавили это масло – и спатифиллум выстрелит десятками парусов: даже самый чахлый превратится в красавца
Городовой ру
Подкормка замиокулькаса для буйного цветения

Замиокулькас является суккулентом, который более устойчив к дефициту внимания, нежели к его избытку. Применение простых домашних средств способствует ускоренному формированию яркой листвы и новых побегов.

В частности, в период с весны до осени стоит подкармливать суккулент эфирным маслом пихты. Агроном Ксения Давыдова отмечает, что уже после нескольких подкормок растение демонстрирует заметные улучшения: оно становится более крепким, устойчивым и активно наращивает зеленую массу.

Почему именно масло пихты?

Эфирное масло пихты представляет собой сложную смесь биологически активных соединений, которые оказывают комплексное воздействие на растение.

В его состав входят:

  • Битонциды и терпены — природные антибиотики, подавляющие патогенную флору. Это позволяет растению не расходовать энергию на борьбу с заболеваниями, а направлять ее на рост новых побегов;
  • Борнилацетат — мягкий природный адаптоген, способствующий удержанию влаги в клетках растения и снижающий стрессовое воздействие.
  • Витамины и микроэлементы способствуют стимуляции метаболических процессов в тканях и ускорению роста растений.

Для приготовления раствора потребуется:

20 мл эфирного масла пихты;
1 л отстоянной воды комнатной температуры.

Компоненты необходимо смешать для получения готового раствора. Перед использованием его следует тщательно взболтать, поскольку масло не полностью растворяется в воде.

Раствор может быть применен как для полива, так и для опрыскивания листьев. Перед поливом рекомендуется слегка разрыхлить грунт в горшке для эффективного проникновения масляного раствора к корневой системе. Рекомендуемая частота подкормок составляет два раза в месяц.

Ранее мы рассказали, как размножить замиокулькас.

Автор:
Ксения Давыдова
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