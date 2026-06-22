«Не в деньгах счастье, а в их количестве: Петербург попал в топ регионов, где сложнее всего разориться

Наименьшая доля населения, живущего за чертой бедности, отмечается в Северной столице.

Недавно эксперты из РИА Новости подсчитали, сколько денег остается в кошельках у жителей разных регионов. Если коротко: в стране стали зарабатывать чуть больше, а бедных стало меньше.

Но разрыв между «богатыми» и «бедными» городами всё еще огромный.

Петербург — лидер по борьбе с бедностью

Главная новость для петербуржцев: наш город признан одним из самых благополучных. Уровень бедности в Петербурге упал до исторического минимума — всего 3,3%.

Это один из лучших показателей в стране. Для сравнения: в Ингушетии за чертой бедности живет каждый пятый (больше 20%). В Северногй столице же ситуация стабильнее.

Работы много, социальные программы работают, и это дает свои плоды. Мы делим почетное первое место по этому показателю с Татарстаном и Чукоткой.

Кто зарабатывает больше всех?

Если смотреть на «чистые» цифры, то Петербург — крепкий середняк среди богатых регионов. Нас традиционно обходят суровые северные края: Ямал и Ненецкий автономный округ.

Там люди получают огромные зарплаты (нефть и газ решают всё). Но есть нюанс. Цены на продукты и жилье на севере — космические.

Поэтому эксперты считали не просто рубли, а сколько «фиксированных наборов товаров» (еда, одежда, гигиена) можно купить на одну зарплату.

Лидеры (НАО и ЯНАО) могут позволить себе почти 4 таких набора.

Москва — чуть больше 3.

Средний россиянин — около 2.

Петербург уверенно держится в десятке лидеров, обгоняя большинство регионов центральной России.

Пропасть между регионами

Цифры шокируют: жители самых богатых регионов получают почти в 6 раз больше, чем в самых бедных. Например, на Чукотке средний доход — около 147 тысяч рублей, а в Ингушетии — всего 25 тысяч.

В среднем по России доход составляет 55 тысяч рублей. На этом фоне Петербург выглядит очень достойно. Здесь высокая концентрация крупных компаний и IT-сектора, что тянет среднюю планку зарплат вверх.

Доходы растут, но медленнее

В 2025 году кошельки россиян потяжелели на 7,7% (с учетом инфляции). Это хороший результат, хотя в прошлом году рост был еще быстрее — почти 10%.

Интересный факт: быстрее всего доходы сейчас растут не в Москве, а в регионах, где раньше всё было совсем грустно (например, в Бурятии и Забайкалье). Там уровень бедности сокращается рекордными темпами.

Ранее «Городовой» рассказывал, где посмотреть на Петербург с высоты легально.