Вклад может исчезнуть в одночасье — и никаких процентов банк не выплатит: проблему разобрал юрист

Почему вкладчик может остаться без ожидаемого дохода

Неприятная ситуация, но из реальной жизни: человек копит деньги на вкладе, рассчитывает на проценты, а затем обнаруживает, что средства списаны в счет погашения долга. Банк ссылается на судебного пристава, пристав — на решение суда. В итоге должник остаётся без ожидаемого дохода. Зачастую о взысканной задолженности он узнаёт только в момент исчезновения суммы со счёта. Об одном из таких случаев, в которых разбирался суд, рассказала юрист Ирина Сивакова.

Мужчина обратился в суд с требованием признать незаконными действия пристава, который должным образом не направил постановление о возбуждении исполнительного производства, но передал в банк постановление о списании средств. Причём списание произошло со счёта, где хранился долгосрочный вклад. При этом у должника был текущий счёт с суммой, достаточной для исполнения решения суда.

Из-за действий пристава вкладчик лишился ожидаемых процентов. Списание средств с вклада по решению пристава приравнивается к досрочному закрытию депозита. В таком случае проценты начисляются по ставке «до востребования», то есть почти ничего.

Три инстанции мужчина проиграл, но Верховный суд РФ встал на его сторону. Пристав не доказал, что уведомил заявителя о задолженности надлежащим образом. Кроме того, не был соблюдён принцип соотносимости между требованиями взыскателя и мерами принудительного исполнения. Дело направили на пересмотр (по информации Верховного суда РФ от 17.09.2026).

Юрист подчеркивает, что из этого следует важное правило: приставы обязаны сначала списывать деньги с текущих счетов должника и только при недостаточности средств переходить к вкладам. Решение защищает вкладчиков от потери процентов из-за формального подхода к взысканию.

Ранее Городовой рассказал, что такое социальная доплата к пенсии и кто ее получает.