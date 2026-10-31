Старые рубашки не выбрасываю и на тряпки не рву: вот как применяю дома и на даче — 7 идей

Старую рубашку часто пускают на тряпки — способ известный и рабочий, но далеко не единственный. Если ткань ещё крепкая, из неё получаются полезные вещи для дома, дачи и гардероба

Воротник и манжеты для джемпера

Аккуратно отпорите детали, если они сохранили форму. Манжеты пришейте к рукавам джемпера так, чтобы они выглядывали из-под края, а воротник — к горловине. Со стороны кажется, что под свитером надета рубашка. Перед тем как пришивать начисто, приметайте и примерьте: проверьте длину манжет и посадку воротника.

Валик из рукава

Рукав уже имеет вытянутую форму, которая нужна подушке. Зашейте разрез у манжеты, набейте рукав синтепоном или мягкими обрезками и закройте второе отверстие. Валик пригодится под шею, голову или поясницу, его можно положить на диван. Если сшить два рукава вместе, получится длинная подушка для двери или окна — она перекроет щель от сквозняка.

Косынка для дома и дачи

Из целого куска спинки вырежьте треугольник и обработайте края. Концы оставьте длинными, чтобы косынка удобно завязывалась сзади. Хлопок или лён подойдут для сада, готовки и домашних дел, когда нужно убрать волосы.

Мешочки для хранения

Из рубашки легко сшить мешки для обуви, белья, рукоделия или сезонных мелочей. Верх подогните, оставьте канал для шнура и проденьте его. Ткань тонкая, дышащая и хорошо стирается. Если на выбранном участке сохранился карман, оставьте его как декор.

Наволочка на декоративную подушку

Переднюю часть с планкой и пуговицами можно сделать лицевой стороной наволочки. Выглядит необычно, но опираться на пуговицы неудобно, поэтому подушку лучше разворачивать ими назад.

Фартук для кухни или дачи

Перед рубашки, воротник и карман — готовая основа. Уберите рукава и лишнюю часть спинки, обработайте края и пришейте завязки на талии. Карман оставьте: в него удобно класть мелочи.

Мягкие подвязки для растений

Нарежьте хлопковую ткань на длинные полосы и используйте для подвязки овощей, высоких цветов и вьющихся растений. Мягкий материал меньше врезается в стебли, чем верёвка или проволока.

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