Питерский «Зенит» не продлил контракт с талантливым и знаменитым футболистом.
В четверг, 27 января, поп-группа Artik & Asti порадовала фанатов первым клипом в обновленном составе — место Анны Дзюбы заняла 27-летняя Севиль Велиева, которая взяла псевдоним ANNA ASTI. Слухи фанатов подтвердились еще на прошлой неделе — Артем Умрихин представил новую солистку в своем Instagram, а теперь эффектная пара сняла новый клип на песню «Гармония».
В ближайшее время участник популярной группы представит общественности новую исполнительницу
Матч пятого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов УЕФА 2021/22 между петербургским «Зенитом» и шведским «Мальме» закончился со счетом 1:1.
Нападающий питерского «Зенита» Артем Дзюба забил три мяча в ворота «Нижнего Новгорода». Его хет-трик позволил разгромить соперников.
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин не включил нападающего Артема Дзюбу в состав национальной команды и заявил, что это решение является окончательным.
Солистка Artik & Asti Анна Дзюба приняла решение покинуть группу после 10 лет совместного дуэта с Артёмом Умрихиным. Информация об этом появилась в официальном Instagram-аккаунте коллектива.
В рамках 13 тура чемпионата России по футболу «Зенит» из Санкт-Петербурга одержал уверенную победу над московским «Динамо». Матч, завершившийся со счетом 4:1, проходил на домашнем стадионе питерцев.
В среду, 2 июня, стал известен окончательный состав сборной России на ЕВРО-2020. Как сообщается на официальной странице команды в Twitter, в него включили футболистов Артема Дзюбу и Александра Головина.
ВЦИОМ представил данные ежегодного опроса, о том, каким россиянам запомнился уходящий год. Опрос проводится в период с ноября по декабрь. В этом году в нем приняли участие 1600 граждан старше 18 лет. Россияне назвали популярные передачи, слова и известных людей.
Специалисты ВЦИОМ узнали, что думают россияне о самых популярных персонах года.
Журналист телеканала «Матч ТВ» и спортивный комментатор Ольга Богословская, которая задала вопрос президенту России Владимиру Путину про инцидент с форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой, рассказала о выборе темы, передает Telegram-канале «Подъем».
Женщина заявила, что их интрижка ограничилась лишь одним поцелуем.
Перед тем, как интимное видео с участием Артема Дзюбы появилось в интернете, шантажист с футболиста требовал 5 млн долларов, передает издание «Фонтанка».
В Москве около Большого театра на Театральной площади проходит акция в поддержку капитана сборной России и петербургского «Зенита» Артема Дзюбы. Об этом сообщает «Евро футбол».
Певица призвала прекратить травлю публичных людей, а их личную жизнь оставить в покое.
Алена Кравец поддержала Дзюбу не только смелым декольте.
Нападающий петербургского футбольного клуба «Зенит» Артем Дзюба отреагировал на утечку интимного видео с его участием. Игрок записал видеообращение к своим подписчикам и разместил его в соцсети Instagram, пишет «РИА Новости».
Футболиста поддержали многие знаменитые артисты.
Нападающему петербургского «Зенита» Артему Дзюбе придется пропустить предстоящие футбольные матчи сборной России — его временно отстранили от игр. Об этом пишет «РИА Новости».