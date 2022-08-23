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Артем Дзюба

Шоу-бизнес
Обновленный дуэт Artik & Asti представил клип на песню «Гармония»
В четверг, 27 января, поп-группа Artik & Asti порадовала фанатов первым клипом в обновленном составе — место Анны Дзюбы заняла 27-летняя Севиль Велиева, которая взяла псевдоним ANNA ASTI. Слухи фанатов подтвердились еще на прошлой неделе — Артем Умрихин представил новую солистку в своем Instagram, а теперь эффектная пара сняла новый клип на песню «Гармония».
27 янв 2022 14:44
Спорт
«Зенит» победил «Динамо» в РПЛ, Дзюба забил исторический мяч в чемпионатах России
В рамках 13 тура чемпионата России по футболу «Зенит» из Санкт-Петербурга одержал уверенную победу над московским «Динамо». Матч, завершившийся со счетом 4:1, проходил на домашнем стадионе питерцев.
29 окт 2021 22:18
Общество
Объявлены самые популярные передачи 2020 года
ВЦИОМ представил данные ежегодного опроса, о том, каким россиянам запомнился уходящий год. Опрос проводится в период с ноября по декабрь. В этом году в нем приняли участие 1600 граждан старше 18 лет. Россияне назвали популярные передачи, слова и известных людей.   
22 дек 2020 18:03
Общество
Путин высказался об инциденте с интимным видео Дзюбы
Журналист телеканала «Матч ТВ» и спортивный комментатор Ольга Богословская, которая задала вопрос президенту России Владимиру Путину про инцидент с форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой, рассказала о выборе темы, передает Telegram-канале «Подъем».
17 дек 2020 19:45
Общество
Дзюба обратился к подписчикам после скандала с интимным видео
Нападающий петербургского футбольного клуба «Зенит» Артем Дзюба отреагировал на утечку интимного видео с его участием. Игрок записал видеообращение к своим подписчикам и разместил его в соцсети Instagram, пишет «РИА Новости».
09 ноя 2020 12:58
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