Артем Дзюба

Объявлены самые популярные передачи 2020 года

ВЦИОМ представил данные ежегодного опроса, о том, каким россиянам запомнился уходящий год. Опрос проводится в период с ноября по декабрь. В этом году в нем приняли участие 1600 граждан старше 18 лет. Россияне назвали популярные передачи, слова и известных людей.