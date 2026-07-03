Хайям еще 1000 лет назад назвал признаки идеальной женщины: вам очень повезет, если встретите ее

Восточная философия содержит множество мудрых изречений, касающихся построения идеальных отношений и выбора спутника жизни. Омар Хайям, выдающийся восточный мудрец, в одном из своих рубаи назвал признаки идеальной женщины.

Многих женщин в парчу, жемчуга одевал, Но не мог я найти среди них идеал. Я спросил мудреца: — Что же есть совершенство? — Та, что рядом с тобою! — Он мне сказал.