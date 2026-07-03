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Разбросали листья по огороду – слизням придёт каюк: инновационный метод борьбы без всякой химии

Опубликовано: 3 июля 2026 19:16
 Проверено редакцией
Разбросали листья по огороду – слизням придёт каюк: инновационный метод борьбы без всякой химии
Разбросали листья по огороду – слизням придёт каюк: инновационный метод борьбы без всякой химии
Городовой ру
Как легко и просто одолеть слизней

Основными вредителями, наносящими ущерб урожаю садоводов, являются слизни. Эти моллюски ведут ночной образ жизни, скрываясь под землей в дневное время и выходя на поверхность для уничтожения сельскохозяйственных культур в ночное.

Агроном Ксения Давыдова предложила эффективные методы борьбы со слизнями без использования химических средств и ловушек. Для уничтожения вредителей потребуются только капустные листья, которые являются их излюбленным лакомством.

Подготовка

Прежде всего, необходимо тщательно очистить грядки от всех растительных остатков, чтобы исключить альтернативные источники питания для моллюсков. После этого следует подготовить ловушки.

Ловушки для слизней

В качестве приманки используются капустные листья. Ловушки представляют собой одноразовые тарелки, наполненные препаратом на основе клатратного железа, который можно приобрести в специализированных садоводческих магазинах. Это вещество является смертельно опасным для слизней.

Также существует менее трудозатратный, но не менее эффективный метод ручного сбора вредителей. Для этого необходимо регулярно проверять капустные листья, разложенные по грядкам, и удалять обнаруженных слизней.

Ранее мы рассказали, как при помощи степлера избавиться от сорняков.

Автор:
Ксения Давыдова
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