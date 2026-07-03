Кабачок в 100 раз вкуснее мяса: рецепт таких котлет будут выпрашивать все друзья — готовятся моментально

Кабачки являются универсальным продуктом, используемым в качестве основы для широкого спектра кулинарных блюд. Этот овощ гармонично сочетается практически со всеми ингредиентами.
Из кабачков можно приготовить не только оладьи или овощное рагу, но и питательные котлеты. Это блюдо также идеально подходит для тех, кто придерживается принципов здорового питания.
Ингредиенты:
- Кабачок — 250 гр;
- Яйцо куриное — 1 шт;
- Крупа манная — 4 ст. ложки;
- Перец молотый — щепотка;
- Соль — щепотка;
- Масло растительное — 50 мл.
Инструкция по приготовлению:
Тщательно вымойте кабачки и удалите плодоножки. Натрите кабачки на терке, затем добавьте соль. Дождитесь выделения жидкости из овощей и аккуратно слейте ее.
Разбейте куриное яйцо в кабачковую массу, добавьте перец и манную крупу. Оставьте смесь на 30 минут для набухания манки.
Выкладывайте полученную массу столовой ложкой на разогретую сковороду. Обжаривайте котлеты на среднем огне до равномерного пропекания и образования золотистой корочки.
Рекомендуется подавать блюдо со сметаной и любым гарниром. Приятного аппетита!
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