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«Скандинавия» в ремонте: проезд по трассе частично перекроют с 6 июля

Опубликовано: 5 июля 2026 07:42
 Проверено редакцией
Городовой ру
«Скандинавия» в ремонте: проезд по трассе частично перекроют с 6 июля
фото legion-media
Лето на трассе выдастся непростым для автомобилистов

С 6 по 23 июля в Выборгском районе Ленобласти перекроют две полосы — дорожники возьмутся за устранение колейности. Водителям стоит заранее продумать маршруты: пробки почти неизбежны.

Где и когда будут ограничения

Ремонт затронет участок с 65‑го по 70‑й км возле посёлка Огоньки. Работы идут ежедневно с 08:00 до 21:00 сразу в обоих направлениях, а значит, неудобства коснутся и тех, кто едет в сторону Выборга, и тех, кто возвращается в Петербург.

Ограничения продлятся две с половиной недели — до 23 июля включительно.

Как не потерять время: советы водителям

  • Планируйте выезд с запасом: добавьте к привычному времени в пути минимум 30–40 минут.
  • Следите за дорожными табло и навигаторами: ситуация может меняться по ходу дня.
  • Держите скорость в пределах 50 км/ч на свободных полосах — это требование не для галочки, а ради безопасности.
  • Обращайте внимание на временные знаки: привычные ориентиры могут быть неактуальны.

Ранее «Городовой» рассказывал, 16 июля из Петербурга отправится новый поезд к морю.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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