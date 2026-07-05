«Скандинавия» в ремонте: проезд по трассе частично перекроют с 6 июля

С 6 по 23 июля в Выборгском районе Ленобласти перекроют две полосы — дорожники возьмутся за устранение колейности. Водителям стоит заранее продумать маршруты: пробки почти неизбежны.
Где и когда будут ограничения
Ремонт затронет участок с 65‑го по 70‑й км возле посёлка Огоньки. Работы идут ежедневно с 08:00 до 21:00 сразу в обоих направлениях, а значит, неудобства коснутся и тех, кто едет в сторону Выборга, и тех, кто возвращается в Петербург.
Ограничения продлятся две с половиной недели — до 23 июля включительно.
Как не потерять время: советы водителям
- Планируйте выезд с запасом: добавьте к привычному времени в пути минимум 30–40 минут.
- Следите за дорожными табло и навигаторами: ситуация может меняться по ходу дня.
- Держите скорость в пределах 50 км/ч на свободных полосах — это требование не для галочки, а ради безопасности.
- Обращайте внимание на временные знаки: привычные ориентиры могут быть неактуальны.
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