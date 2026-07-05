Городовой / Новости Петербурга / Бензин Евро-3 против Евро-5: какие машины в зоне риска и как спасти двигатель
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
ВМО обновила глобальный прогноз на июль-август-сентябрь: что ждёт мир и Россию Полезное
В Петербурге благоустроят территории 65 школ и детсадов к 1 сентября Новости Петербурга
Грязная посуда в раковине - тихая угроза: почему ее нельзя оставлять на ночь Новости Петербурга
Штраф до 500 тысяч и лишение прав: как перевозить бензин в машине без последствий Новости Петербурга
Труднодоступная деревня, в которую постоянно едут туристы: славится не только большими домами - где находится, как добраться Полезное
Теги
Санкт-Петербург Туризм Рецепты Сад-огород Прогноз погоды
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Бензин Евро-3 против Евро-5: какие машины в зоне риска и как спасти двигатель

Опубликовано: 5 июля 2026 09:07
 Проверено редакцией
Городовой ру
Бензин Евро-3 против Евро-5: какие машины в зоне риска и как спасти двигатель
фото legion-media
В чем разница между бензином Евро-3 и Евро-5

В ряде регионов снова вводят лимиты на продажу топлива, а власти временно разрешили выпуск бензина с пониженными экологическими параметрами.

Для водителей это значит: на АЗС может появиться горючее, которое раньше не продавали, и к нему стоит относиться внимательнее.

Что изменилось: временные правила

Правительство разрешило до конца 2026 года выпускать и продавать бензин класса К5 с более мягкими нормами по сере и ряду других веществ. Формально это всё ещё К5, но по содержанию серы топливо соответствует уровню Евро‑3.

Такие меры связаны с локальными перебоями поставок и необходимостью быстрее закрыть дефицит. В некоторых областях действуют графики заправки по цифрам госномера и лимиты по объёму.

Евро‑3 против Евро‑5: в чём подвох

Разница между стандартами — в жёсткости требований к составу горючего. Ключевые отличия:

  • содержание серы: в Евро‑5 — не более 10 мг/кг, в разрешённом сейчас варианте — до 150 мг/кг для бензина и до 350 мг/кг для дизеля;
  • доля ароматических углеводородов: Евро‑5 ограничивает её на уровне 35 %, новые нормы допускают до 42 %;
  • последствия для мотора: сера при сгорании образует кислоты, а ароматика ускоряет появление нагара на клапанах, форсунках и поршневых кольцах.

Как защитить двигатель при заправке менее чистым топливом

Если приходится ездить на топливе с повышенным содержанием серы, лучше подстраховаться. Эксперты советуют сократить интервал замены масла примерно вдвое: вместо 10–15 тысяч километров — каждые 5 тысяч.

Это важно, потому что современные масла быстрее теряют защитные свойства при таком горючем. Также стоит следить за состоянием катализатора, лямбда‑зонда и сажевого фильтра (для дизеля): они чувствительны к качеству топлива.

Вывод

Временное возвращение топлива уровня Евро‑3 — вынужденная мера, которая затрагивает прежде всего современные авто. Риск для мотора есть, но его можно заметно снизить простыми действиями: чаще менять масло и внимательнее относиться к техобслуживанию. Об этом сообщает канал "NEWS.ru" (18+).

Личный опыт автора

Как‑то в поездке по области пришлось заправляться там, где выбора почти не было, и я позже заметила, что машина стала чуть хуже тянуть. Поехала на диагностику: мастер сразу спросил, не лили ли топливо с сомнительных АЗС, и порекомендовал внепланово заменить масло и проверить форсунки. С тех пор я стараюсь следить за новостями о качестве горючего в регионе и не тянуть с ТО, если заправляю авто не на привычной сети.

Ранее «Городовой» рассказывал о правилах перевозки бензина в автомобиле.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью