Бензин Евро-3 против Евро-5: какие машины в зоне риска и как спасти двигатель

Минфин дает фору до октября: где в Петербурге еще остались квартиры по 100 тысяч за «квадрат»

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Нулевой уровень, чугунная дорога и шифр на постаменте: едем в Кронштадт за впечатлениями

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Коктейль «93,5»: что слышит датчик детонации, когда вы смешиваете 92-й и 95-й бензин

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От чистой миски до спасательного жилета: где в Петербурге безопасно и спокойно провести летний день с собакой у воды

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Поступление-2026: почему 7 августа станет «роковым» днем и кому больше не дадут выгодных кредитов на учебу

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