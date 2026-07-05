Бензин Евро-3 против Евро-5: какие машины в зоне риска и как спасти двигатель

В ряде регионов снова вводят лимиты на продажу топлива, а власти временно разрешили выпуск бензина с пониженными экологическими параметрами.
Для водителей это значит: на АЗС может появиться горючее, которое раньше не продавали, и к нему стоит относиться внимательнее.
Что изменилось: временные правила
Правительство разрешило до конца 2026 года выпускать и продавать бензин класса К5 с более мягкими нормами по сере и ряду других веществ. Формально это всё ещё К5, но по содержанию серы топливо соответствует уровню Евро‑3.
Такие меры связаны с локальными перебоями поставок и необходимостью быстрее закрыть дефицит. В некоторых областях действуют графики заправки по цифрам госномера и лимиты по объёму.
Евро‑3 против Евро‑5: в чём подвох
Разница между стандартами — в жёсткости требований к составу горючего. Ключевые отличия:
- содержание серы: в Евро‑5 — не более 10 мг/кг, в разрешённом сейчас варианте — до 150 мг/кг для бензина и до 350 мг/кг для дизеля;
- доля ароматических углеводородов: Евро‑5 ограничивает её на уровне 35 %, новые нормы допускают до 42 %;
- последствия для мотора: сера при сгорании образует кислоты, а ароматика ускоряет появление нагара на клапанах, форсунках и поршневых кольцах.
Как защитить двигатель при заправке менее чистым топливом
Если приходится ездить на топливе с повышенным содержанием серы, лучше подстраховаться. Эксперты советуют сократить интервал замены масла примерно вдвое: вместо 10–15 тысяч километров — каждые 5 тысяч.
Это важно, потому что современные масла быстрее теряют защитные свойства при таком горючем. Также стоит следить за состоянием катализатора, лямбда‑зонда и сажевого фильтра (для дизеля): они чувствительны к качеству топлива.
Вывод
Временное возвращение топлива уровня Евро‑3 — вынужденная мера, которая затрагивает прежде всего современные авто. Риск для мотора есть, но его можно заметно снизить простыми действиями: чаще менять масло и внимательнее относиться к техобслуживанию. Об этом сообщает канал "NEWS.ru" (18+).
Личный опыт автора
Как‑то в поездке по области пришлось заправляться там, где выбора почти не было, и я позже заметила, что машина стала чуть хуже тянуть. Поехала на диагностику: мастер сразу спросил, не лили ли топливо с сомнительных АЗС, и порекомендовал внепланово заменить масло и проверить форсунки. С тех пор я стараюсь следить за новостями о качестве горючего в регионе и не тянуть с ТО, если заправляю авто не на привычной сети.
Ранее «Городовой» рассказывал о правилах перевозки бензина в автомобиле.