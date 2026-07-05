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Синоптики ставят лето на паузу: в Петербурге ожидается +16°

Опубликовано: 5 июля 2026 07:28
 Проверено редакцией
Городовой ру
Синоптики ставят лето на паузу: в Петербурге ожидается +16°
фото legion-media
Лето в Северной столице решило напомнить о себе не жарой, а настоящей осенней погодой

Синоптики бьют тревогу: ближайшие дни принесут петербуржцам ливни, грозы и ощутимое похолодание. Так что планы на прогулки лучше пересмотреть — природа готовит сюрпризы не из приятных.

Что обещают метеорологи

По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», непогода задержится в городе минимум на трое суток. В воскресенье и понедельник температура будет держаться около +20 °C, но уже во вторник столбик термометра опустится до +16–18 °C.

При этом дожди обещают идти круглые сутки, а грозы будут сопровождаться шквалистым ветром — приятного мало.

Советы: как пережить непогоду с комфортом

  • Возьмите с собой зонт или дождевик — даже если утром небо кажется чистым, ливень может нагрянуть внезапно.
  • Отложите поездки на велосипеде или самокате: из‑за ветра и скользких дорог это небезопасно.
  • Подберите обувь с нескользящей подошвой — мокрые тротуары легко становятся причиной падений.
  • Если есть возможность, перенесите долгие прогулки и пикники — в такую погоду комфортнее остаться дома.

В ближайшие дни Петербург ждёт сырая и прохладная погода с ливнями и грозами.

Температурный фон продолжит снижаться, а осадки — усиливаться. Лучший план — позаботиться о защите от дождя и по возможности избегать долгих перемещений по городу.

Ранее «Городовой» рассказывал о народных приметах на 5 июля.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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