Народные приметы на 5 июля: что можно и что нельзя делать в Евсеев день

Что сулит вечерняя роса, множество комаров и сильный зной 5 июля, и почему нельзя давать в долг и ходить в баню — все приметы и запреты Евсеева дня.

5 июля православные вспоминают священномученика Евсевия, епископа Самосатского — человека, который в IV веке до последнего стоял за православную веру против ереси. В народе этот день прозвали Евсеевым. Считалось, что в этот час особенно важно быть рядом с родными, проявлять заботу и не изменять своим принципам — чтобы и тебя не покинули в трудный час.

Энергетика дня и семейные традиции

Евсеев день — время, когда человек проверяется на прочность. Верили, что именно сейчас душа становится видна, а жизнь ставит перед выбором: заступиться за правду или промолчать. Молодёжь искала пару — считалось, что союз, заключённый в этот день, будет крепким. Девушки гадали на берёзовых ветках с лентами — их путь по воде предсказывал судьбу.

Колодцы в этот день наполнялись целебной силой — их чистили и копали. А дорога сулила удачу и благополучие.

Что запрещено 5 июля

С Евсеевым днём связано несколько строгих запретов, нарушение которых, по поверьям, могло навлечь беду. Важные дела начинали после полудня — первая половина дня не считалась благоприятной для начинаний. Девушкам не рекомендовалось ходить босиком, это «спугнёт» судьбу.

Запрещалось давать и брать деньги в долг, а также заключать любые финансовые сделки. Рыбаки не расказывали о своём улове, чтобы не лишиться удачи. Под строгим табу была баня — считали, что в этот день здесь обитают нечистые силы, способные навредить человеку.

Народные приметы и толкование снов

Евсеев день — время, когда человек проверяется на прочность. Верили, что именно сейчас душа становится видна, а жизнь ставит перед выбором: заступиться за правду или промолчать. Молодёжь искала пару — считалось, что союз, заключённый в этот день, будет крепким. Девушки гадали на берёзовых ветках с лентами — их путь по воде предсказывал судьбу.

Колодцы в этот день наполнялись целебной силой — их чистили и копали. А дорога сулила удачу и благополучие.

Вывод

Евсеев день — время заботы о близких, искренности и внутренней силы. Соблюдая простые традиции и избегая запретов, можно привлечь удачу и сохранить гармонию в семье. Наблюдение за природой и вещие сны в этот день помогут лучше понять, что готовит судьба. Проведите его в кругу родных, с добрыми мыслями и открытым сердцем.

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